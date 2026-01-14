Lừa đảo ngân hàng số bùng phát: Giải pháp từ NGS về phòng chống gian lận, rửa tiền

Báo chí – Ngân hàng – Công nghệ: Liên minh cần thiết trong cuộc chiến chống gian lận số

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính qua ứng dụng ngân hàng số ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân và tổ chức tài chính, việc nhận diện sớm và phòng ngừa chủ động gian lận đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với toàn hệ thống. Trước thực tế đó, ngày 18/12 tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp cùng Tạp chí An ninh mạng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số".

Hội thảo do Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chi hội phía Nam – Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhằm tạo diễn đàn trao đổi đa chiều giữa cơ quan quản lý, báo chí, chuyên gia công nghệ và các tổ chức tài chính – ngân hàng. Trọng tâm của chương trình là nhận diện toàn diện các rủi ro gian lận trong môi trường ngân hàng số, đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ, truyền thông và quản trị nhằm bảo vệ người dùng và đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính quốc gia.

NGS tham gia hội thảo với vai trò diễn giả và đơn vị giới thiệu giải pháp công nghệ

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS đã tham gia với vai trò đơn vị công nghệ, đồng thời đóng góp trực tiếp về mặt chuyên môn thông qua phần trình bày của ông Trần Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm NGS.

Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm NGS - ông Trần Quốc Thắng trình bày giải pháp Fraud & AML cho ngân hàng số và nhà nước

Trong phần tham luận, đại diện NGS tập trung làm rõ thực trạng gian lận tài chính trong môi trường ngân hàng số hiện nay, đặc biệt là các hình thức gian lận có tổ chức, lợi dụng kẽ hở công nghệ, hành vi người dùng và độ trễ trong hệ thống phát hiện truyền thống. Từ góc nhìn của một đơn vị có hơn 17 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ cho ngân hàng và tổ chức tài chính, ông Trần Quốc Thắng nhấn mạnh vai trò của các nền tảng Fraud & AML thế hệ mới, có khả năng giám sát theo thời gian thực và thích ứng linh hoạt với phương thức gian lận liên tục biến đổi.

Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm NGS - ông Trần Quốc Thắng chia sẻ về thực trạng lừa đảo ngân hàng số hiện nay

Song song, NGS tổ chức khu vực giới thiệu giải pháp Fraud & AML, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. Tại đây, khách tham quan được trực tiếp trao đổi với đội ngũ chuyên gia NGS, tìm hiểu kiến trúc hệ thống, các tính năng nổi bật cũng như nhận tài liệu giới thiệu chi tiết về giải pháp.

Các hoạt động giới thiệu giải pháp NGS - Fraud & AML tại Hội thảo "Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số"

Giải pháp Fraud & AML – Tài sản sở hữu trí tuệ của NGS

Quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng làm gia tăng các hình thức gian lận tài chính tinh vi, có tổ chức, đồng thời áp lực tuân thủ AML, KYC ngày càng lớn khiến các hệ thống phát hiện gian lận truyền thống dựa trên rule-based không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường, NGS Fraud & AML Solution là nền tảng phòng chống gian lận và rửa tiền do NGS trực tiếp nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, được thiết kế phù hợp với đặc thù nghiệp vụ ngân hàng và khung pháp lý tại Việt Nam.

Tài liệu giải pháp NGS - Fraud & AML tại Hội thảo "Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số"

Giải pháp cho phép giám sát và cảnh báo giao dịch theo thời gian thực, giúp ngân hàng kịp thời phát hiện rủi ro, đồng thời ứng dụng AI và Machine Learning để nhận diện hành vi bất thường và thích ứng với các phương thức gian lận mới.

Giải pháp Fraud & AML NGS ứng dụng công nghệ phân tích mạng lưới (Graph-based Analytics) để phát hiện các nhóm tài khoản liên kết ngầm, mô hình giao dịch vòng tròn và gian lận theo cụm mà hệ thống truyền thống thường bỏ sót; đồng thời tối ưu hóa hệ thống rule nhằm giảm cảnh báo giả, giúp ngân hàng tiết kiệm nguồn lực và tập trung xử lý các rủi ro thực sự nghiêm trọng. Nền tảng tích hợp Case Management và BPMN 2.0, cho phép tự động hóa quy trình điều tra nhưng vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát thủ công khi cần thiết.

Giải pháp Fraud & AML NGS tự động hóa báo cáo STR, CTR theo quy định, giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật, tăng tính minh bạch và giảm áp lực vận hành cho các tổ chức tài chính.

Công nghệ là nền tảng, phối hợp đa bên là chìa khóa

Phát biểu bên lề hội thảo, đại diện NGS nhấn mạnh rằng phòng, chống gian lận trong ngân hàng số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, báo chí, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ; trong đó báo chí giữ vai trò nâng cao nhận thức cộng đồng, cảnh báo sớm rủi ro, còn công nghệ giúp hệ thống tài chính chủ động phòng vệ. Việc NGS tham gia hội thảo với vai trò diễn giả và đơn vị giới thiệu giải pháp thể hiện năng lực công nghệ cũng như cam kết đồng hành cùng các bên liên quan trong xây dựng môi trường ngân hàng số an toàn, minh bạch và bền vững.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, Đường Nguyễn Văn Huyên, TP Hà Nội

Email: marketingteam@ngs.com.vn

Website: https://ngs.com.vn/vi/

(Nguồn: NGS, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Tạp chí An ninh mạng Việt Nam)