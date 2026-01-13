Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 13-1: Bitcoin quay lại đường đua lớn

13-01-2026

Thị trường tiền số hôm nay, 13-1: Bitcoin quay lại đường đua lớn

Trong bối cảnh bất ổn tại Venezuela hay Iran, tiền số ngày càng được quan tâm như một lựa chọn thay thế cho các tài sản truyền thống.

Tối 13-1, thị trường tiền số đồng loạt khởi sắc. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1%, lên mức 91.916 USD.

Diễn biến tích cực cũng lan sang các đồng tiền số lớn khác. Ethereum tăng gần 1%, giao dịch quanh 3.132 USD; XRP nhích lên mức 2 USD. BNB và Solana cùng tăng hơn 1%, lần lượt đạt khoảng 908 USD và 141 USD.

Theo Coindesk, trong ngày 13-1, Bitcoin có thời điểm vượt mốc 92.000 USD. Đà tăng này được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng mạnh khoảng 25%, lên gần 37 tỉ USD, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường sau thời gian trầm lắng.

Ngưỡng cản quan trọng tiếp theo của Bitcoin là vùng 94.500 USD. Đây là mức giá mà Bitcoin từng ba lần không vượt qua được trong các phiên vào ngày 6-1-2026, tháng 12-2025.

Nếu phá vỡ thành công vùng cản này và giữ được đà tăng, Bitcoin có thể tiến lên mốc 100.000 USD - mức giá mà đồng tiền số lớn nhất thị trường chưa quay lại kể từ tháng 11-2025.

Khi đó, thị trường có thể xem đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm kéo dài từ đầu tháng 10-2025 đang dần kết thúc, mở ra khả năng bước vào một nhịp tăng mới.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-1: Bitcoin quay lại đường đua lớn - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 91.916 USD Nguồn: OKX

Không chỉ Bitcoin, thị trường altcoin (các đồng tiền số khác) cũng sôi động hơn. DASH, đồng tiền số tập trung vào quyền riêng tư, có thời điểm tăng vọt tới 63% - mức tăng mạnh nhất của đồng tiền này trong vòng 5 năm.

Đà tăng mạnh của DASH xuất hiện sau khi giá vượt qua một ngưỡng kỹ thuật quan trọng vào khoảng 3 giờ sáng (giờ quốc tế).

Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đang đặt cược giá giảm buộc phải đóng vị thế bán khống, với tổng giá trị các lệnh bị thanh lý ước tính khoảng 1,3 triệu USD.

Dù vậy, thị trường tiền số trong năm 2026 vẫn chưa có nhiều yếu tố hỗ trợ rõ ràng. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị và kinh tế tại một số quốc gia như Venezuela hay Iran có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường tiền số trong thời gian tới.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

