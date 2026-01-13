Cập nhật lợi nhuận ngân hàng cả năm 2025: Xuất hiện nhà băng lãi gấp 5 lần 2024, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB cùng xác lập kỷ lục mới

Lợi nhuận Nam A Bank vượt 5.200 tỷ

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.254 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15,6% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/ 2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 418.335 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với đầu năm, theo đó chính thức lọt vào Top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 211.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 18,4% so với cuối năm 2024.

Về hoạt động tín dụng, ngân hàng đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng quy mô đầu tư Trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng 92,1%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã giảm đáng kể xuống còn 2,15% (1,93% trước CIC), trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên hơn 54%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm từ 44% trong năm 2024 xuống còn 33,2%.

ABBank báo lãi gấp 4,7 lần năm 2024

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với kết quả hợp nhất năm 2024 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.

Sacombank chỉ hoàn thành hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả này chịu tác động chủ yếu từ việc ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16%.

Lợi nhuận trước phân bổ NCB dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân (NCB) Bùi Thị Thanh Hương cho biết, với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 35%, lợi nhuận trước phân bổ của ngân hàng trong năm 2025 dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu, toàn bộ lợi nhuận phát sinh của NCB sẽ được sử dụng để bù đắp các tổn thất tài chính do nợ xấu đã được nhận diện trong Đề án tái cơ cấu. Do đó, theo công bố dự kiến, lợi nhuận sau phân bổ của ngân hàng đến cuối năm 2025 sẽ là 0 đồng.

Lợi nhuận 11 tháng BVBank cao hơn 31% cả năm 2024

Ban lãnh đạo BVBank cho biết lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11/2025 đạt 515 tỷ đồng, vượt 31% so với mức thực hiện năm 2024 và hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra. Tính đến tháng 11/2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.281 tỷ đồng, gấp đôi so với 2020, mạng lưới đạt 126 điểm kinh doanh, gấp 1,4 lần so với 2020.

Lợi nhuận Vietcombank ước tính vượt 45.000 tỷ

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng tăng hơn 7% so với năm 2024 và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính mức lãi năm 2025 của Vietcombank đạt trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Lợi nhuận VietinBank cao kỷ lục

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2025.

Kết thúc năm 2025, VietinBank đã đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng CASA đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối 2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.

MB dự kiến lãi khoảng 33.700 tỷ đồng

Trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đã tiết lộ kết quả kinh doanh ước tính của ngân hàng trong năm 2025 với những con số tích cực.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế MB dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2024 (28.829 tỷ). Bên cạnh đó, tổng tài sản của MB đến cuối năm 2025 ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt xa mức mục tiêu đề ra. Huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng.