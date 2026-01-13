Cập nhật thị trường tiền tệ 13/1: Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 80.000 tỷ từ đầu năm, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại

Trong phiên giao dịch hôm qua (12/01), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì quy mô chào thầu ở mức thấp trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 3.310 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng trúng thầu ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày; 965 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và 345 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có 19.753 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 16.443 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 328.504 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng tổng cộng gần 80.600 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 12/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND quay đầu tăng ở các kỳ hạn ngắn so với phiên cuối tuần trước. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – tăng 0,90 điểm %, lên 4,00%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,55 điểm %, giao dịch tại 4,50%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,15 điểm %, lên 4,95%/năm. Riêng lãi suất kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 6,30%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm tăng 0,02 điểm %, lên 3,66%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần đi ngang, lần lượt duy trì ở mức 3,74%/năm và 3,76%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,06 điểm %, lên 3,85%/năm.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 12/01, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.129 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.923 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.335 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.267 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên 09/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 40 đồng ở chiều mua vào và tăng 30 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.800 VND/USD và 26.850 VND/USD.