Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên lên kế hoạch xây trụ sở ở Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

13-01-2026 - 17:55 PM | Tài chính - ngân hàng

UOB có kế hoạch xây dựng tòa nhà trụ sở ngân hàng tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM với 1.500 nhân sự.

Sáng 13-1, Ngân hàng UOB Việt Nam đã có thông tin liên quan đến việc tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM.

Theo ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB (trụ sở tại Singapore), Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực và có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Là ngân hàng Singapore đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, UOB đã hình thành sự thấu hiểu sâu sắc đối với thị trường địa phương và xây dựng năng lực mạnh mẽ.

"Cam kết dài hạn của UOB được minh chứng qua các khoản đầu tư bền bỉ và đà tăng trưởng không ngừng, bao gồm kế hoạch xây dựng Tòa nhà trụ sở UOB tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM, nơi sẽ quy tụ đội ngũ đầy nhiệt huyết và không ngừng lớn mạnh với hơn 1.500 nhân sự" – ông Wee Ee Cheong nói.

UOB tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM với 1 . 500 Nhân sự - Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng cho biết sẵn sàng tham gia vào quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Trước đó, ngày 11-1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm Tập đoàn UOB trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Singapore. Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của UOB về kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời lắng nghe chia sẻ về quá trình Singapore trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Lim Dyi Chang, Giám đốc Cấp cao Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết các ngân hàng nước ngoài sẽ tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM với vai trò cầu nối giữa hệ thống tài chính trong nước và mạng lưới thanh toán toàn cầu.

Các ngân hàng này sẽ vận hành theo chuẩn mực thanh toán quốc tế; quản lý rủi ro ngoại hối và tín dụng xuyên biên giới. Từ đó, góp phần tạo ra một thị trường minh bạch hơn, nơi rủi ro và dịch vụ được định giá chính xác theo chuẩn quốc tế...

Ngân hàng UOB Việt Nam hiện cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện trong nước, đồng thời tận dụng mạng lưới ASEAN rộng khắp để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra nước ngoài, kết nối các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp quốc tế gia nhập thị trường.


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Phạm Hồng Hải: Các ngân hàng trước đây đều hỏi tài sản đảm bảo đầu tiên khi cho vay, nhưng giờ đã khác

CEO Phạm Hồng Hải: Các ngân hàng trước đây đều hỏi tài sản đảm bảo đầu tiên khi cho vay, nhưng giờ đã khác Nổi bật

Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều nay ngày 13/1

Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều nay ngày 13/1 Nổi bật

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2025 và dự báo năm 2026

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2025 và dự báo năm 2026

17:29 , 13/01/2026
Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường

Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường

14:54 , 13/01/2026
"Lượng vàng rất lớn nằm rải rác trong két sắt, gầm giường người dân"

"Lượng vàng rất lớn nằm rải rác trong két sắt, gầm giường người dân"

14:34 , 13/01/2026
Một ngân hàng hội tụ đầy đủ yếu tố tăng trưởng cao, ROE dẫn đầu trong chu kỳ tín dụng và nâng hạng 2026

Một ngân hàng hội tụ đầy đủ yếu tố tăng trưởng cao, ROE dẫn đầu trong chu kỳ tín dụng và nâng hạng 2026

14:26 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên