CEO Phạm Hồng Hải: Các ngân hàng trước đây đều hỏi tài sản đảm bảo đầu tiên khi cho vay, nhưng giờ đã khác

Sáng nay ngày 13/1 tại Hà Nội, Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026" đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, đại diện Doanh nghiệp.

Chia sẻ ở Phiên toạ đàm thứ nhất: Động lực Động lực cho tăng trưởng kinh tế đạt 2 chữ số năm 2026 tại, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Động (OCB) cho rằng, ngành ngân hàng đang có những thay đổi rất lớn trong tư duy và hành động.

"Chúng ta cũng thấy rõ tư duy Quyết định nhanh – triển khai nhanh – chịu trách nhiệm rõ ràng. Đơn cử như trước đây, trong ngân hàng: Một sản phẩm mới có thể mất 12–18 tháng để phê duyệt và triển khai; Một thay đổi quy trình phải qua nhiều lớp. Tuy nhiên, hiện nay, điều đang trở nên "bình thường" đó là: Phân quyền mạnh cho Ban điều hành và các hội đồng chuyên trách; Thí điểm nhanh (pilot), đo lường sớm, điều chỉnh linh hoạt", ông Hải nói.

Theo CEO Ngân hàng Phương Đông, phương pháp làm việc Agile và các Squad team ngày càng phổ biến trong tổ chức, điển hình như ở OCB. Khi cả đội ngũ được phân quyền để thực thi triển khai nhanh "hướng về cùng một mục tiêu" và chấp nhận "thử và sai" để tạo ra kết quả nhanh với tính linh hoạt.

"Một điểm nữa mà chúng tôi đã đầu tư và áp dụng từ cuối năm 2024 đó là cho vay dựa trên dòng tiền. Đây vốn là điều bình thường trên thế giới thôi, tuy nhiên trước đó, khi cho vay, điều đầu tiên các ngân hàng Việt Nam hỏi doanh nghiệp là tài sản đảm bảo ở đâu? Giờ đây, với hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, chúng tôi đã giúp hàng loạt start up Việt Nam tiếp cận nguồn vốn", ông Phạm Hồng Hải chia sẻ.

Tổng Giám đốc OCB cũng nhấn mạnh về vai trò của tín dụng xanh trong kỷ nguyên mới. Vị lãnh đạo ngân hàng khẳng định, đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cơ hội kinh doanh cho ngành ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, tái tạo xanh,... Thực tế, tín dụng xanh đã tạo cơ hội rất lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng tăng trưởng ổn định, an toàn và ít biến động hơn.

"Đây đều là những điều bình thường mới trong hệ thống ngân hàng", ông Hải nói.

Chẳng hạn tại OCB, khi ngân hàng áp dụng tín dụng xanh, ngân hàng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn, và có những cơ hội chấp nhận bỏ lỡ bởi nó không đáp ứng những tiêu chuẩn của ngân hàng. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, tín dụng xanh tạo ra rất nhiều cơ hội, góp phần vào tốc độ phát triển của ngân hàng.

Theo một số dự báo, từ giờ cho đến năm 2030, trung bình Việt Nam cần khoảng 150.000 USD để đầu tư cho năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời và các năng lượng tái tạo khác. Bên cạnh đó là xu hướng chuyển dịch hoạt động xanh, nhiều doanh nghiệp dù chưa đáp ứng tiêu chuẩn xanh nhưng có nhu cầu chuyển dịch xanh, thì họ cũng cần đầu tư vào khoản này.

Ở góc độ ngân hàng, khi OCB cho các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xanh vay, điều dễ nhận thấy là tỷ lệ nợ xấu rất thấp, cho thấy hiệu quả rất lớn khi ngân hàng áp dụng chiến lược xanh. Bên cạnh đó, chi phí vận hành của ngân hàng cũng giảm đáng kể. Bởi lẽ, để làm giảm tác động tới môi trường, thì ta cần số hoá quy trình.



