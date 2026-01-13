Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026

13-01-2026

Với sự tham dự của đông đảo chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân..., Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” do CafeF tổ chức trở thành diễn đàn để kết nối các góc nhìn kinh tế vĩ mô với thực tiễn đầu tư.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc City, và con gái.

Sáng 13/1, Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” đã chính thức diễn ra tại khách sạn Sheraton (Hà Nội). Sự kiện vừa tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân và dấu ấn nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025, vừa mở ra không gian đối thoại chuyên sâu về con đường hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Ngay từ buổi sáng, thảm đỏ của chương trình đã đón tiếp đông đảo chuyên gia kinh tế uy tín, đại diện cơ quan hoạch định chính sách cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn, định chế tài chính và doanh nghiệp lớn. Sự hiện diện của các khách mời cấp cao không chỉ thể hiện sức hút của FChoice 2025 mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.

Diễn ra vào thời điểm Việt Nam bước vào năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2026–2030, sự kiện tập trung làm rõ những yêu cầu đổi mới về thể chế, mô hình tăng trưởng và chất lượng phát triển. Hai phiên thảo luận của hội thảo lần lượt phân tích các động lực tăng trưởng mới và nhận diện cơ hội đầu tư trong bối cảnh tăng trưởng cao, qua đó kết nối góc nhìn vĩ mô với thực tiễn kinh doanh.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, HDBank (bên trái) trao đổi cùng ông Phạm Quang Minh, Giám đốc CafeF, trước sự kiện.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 3.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 4.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 5.

Bùi Quang Cương Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin TPBank.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 7.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc City.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Công ty Cổ phần Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest).

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT FiinGroup và FiinRatings.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Tổng giám đốc Tập đoàn Công Nghệ & Tài Chính NobleX.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 11.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI).

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 12.

Ông Phạm Hồng Hải, TGĐ Ngân hàng OCB.

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 - Ảnh 13.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Phó Tổng giám đốc Khối Đầu tư AgriS.

 

Y Vân

