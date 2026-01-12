Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát

12-01-2026 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát

Chiếc túi đầy vàng được nữ lao công tình cờ phát hiện khi tan ca làm.

Ngày 11/1, một nữ công nhân vệ sinh tại Ấn Độ phát hiện một chiếc túi chứa gần 45 lượng vàng trang sức ở gần một ngôi đền, sau đó đem nộp lại cho cảnh sát.

Bà S Padma, 45 tuổi, sống tại thành phố Triplicane, tình cờ thấy chiếc túi gần đền Mupathu Amman Koil ở T Nagar khi tan làm và quay lại trả chổi, găng tay cho cấp trên.

“Tôi thấy chiếc túi có vẻ bị bỏ quên. Tôi mở ra và thấy đồ trang sức bằng vàng, liền báo ngay cho cấp trên”, bà S Padma nói với tờ Times of India. Sau đó, bà đã giao số trang sức trên cho các sĩ quan tại đồn cảnh sát Pondy Bazaar.

Cảnh sát đã tìm ra chủ nhân túi đồ dựa trên đơn trình báo và trả lại chiếc túi.

“Tôi nghĩ rằng một gia đình nào đó sẽ rất đau khổ nếu tôi không chủ động mang số trang sức đến trình báo cảnh sát. Tôi rất vui vì số trang sức đã được trả lại cho chủ nhân hợp pháp”, bà Padma nói.

Giá vàng, bạc thế giới đồng loạt lập kỷ lục cao chưa từng có trong lịch sử, chưa dứt đà tăng

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
vàng, ấn độ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch FED lên tiếng sau khi bị điều tra hình sự: Đó chỉ là cái cớ!

Chủ tịch FED lên tiếng sau khi bị điều tra hình sự: Đó chỉ là cái cớ! Nổi bật

Bẻ gãy kìm phong toả trên biển của Mỹ, loạt tàu bị trừng phạt chở hơn 9 triệu thùng dầu ngoài khơi Venezuela

Bẻ gãy kìm phong toả trên biển của Mỹ, loạt tàu bị trừng phạt chở hơn 9 triệu thùng dầu ngoài khơi Venezuela Nổi bật

Lấy độc trị độc: Kỹ sư Trung Quốc biến sự cố suýt chôn sống 50 triệu USD thành kỳ tích chưa từng thấy

Lấy độc trị độc: Kỹ sư Trung Quốc biến sự cố suýt chôn sống 50 triệu USD thành kỳ tích chưa từng thấy

16:03 , 12/01/2026
Mỹ quay lưng với xe điện, doanh số Volkswagen ‘rơi tự do 20%’ vì đặt cược sai, trong khi Toyota thăng hoa với xe Hybrid

Mỹ quay lưng với xe điện, doanh số Volkswagen ‘rơi tự do 20%’ vì đặt cược sai, trong khi Toyota thăng hoa với xe Hybrid

15:40 , 12/01/2026
Cuba phản ứng sau tuyên bố dầu mỏ của tổng thống Mỹ

Cuba phản ứng sau tuyên bố dầu mỏ của tổng thống Mỹ

15:20 , 12/01/2026
Trung Quốc tạo kỳ tích gây sốc: Máy đào hầm dài 145 mét, nặng 5.000 tấn bất ngờ mắc kẹt dưới đáy sông, được ‘giải cứu’ thành công bằng cách không ai ngờ

Trung Quốc tạo kỳ tích gây sốc: Máy đào hầm dài 145 mét, nặng 5.000 tấn bất ngờ mắc kẹt dưới đáy sông, được ‘giải cứu’ thành công bằng cách không ai ngờ

15:02 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên