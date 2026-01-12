Chủ tịch FED lên tiếng sau khi bị điều tra hình sự: Đó chỉ là cái cớ!

Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Chủ tịch FED Jerome Powell sau thông bị điều tra hình sự.

Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Cục Dự trữ Liên bang, đe dọa khả năng truy tố hình sự liên quan đến lời khai của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng Sáu năm ngoái. Lời khai đó, một phần, đề cập đến dự án kéo dài nhiều năm nhằm cải tạo các tòa nhà văn phòng lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang.

Tôi dành sự tôn trọng sâu sắc cho thượng tôn pháp luật và cho trách nhiệm giải trình trong nền dân chủ của chúng ta. Không ai — chắc chắn bao gồm cả Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang — đứng trên pháp luật. Tuy nhiên, hành động chưa từng có tiền lệ này cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của những đe dọa và sức ép liên tục từ chính quyền.

Mối đe dọa mới này không phải về lời khai của tôi vào tháng Sáu năm ngoái, cũng không phải về việc cải tạo các tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang. Nó cũng không liên quan đến vai trò giám sát của Quốc hội; thông qua các phiên điều trần và những công bố công khai khác, Fed đã nỗ lực hết mức để thông tin đầy đủ cho Quốc hội về dự án cải tạo. Đó chỉ là những cái cớ. Việc đe dọa truy tố hình sự là hệ quả của việc Cục Dự trữ Liên bang thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về điều gì phục vụ lợi ích công chúng, thay vì làm theo các ưu tiên của Tổng thống.

Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên bằng chứng và các điều kiện kinh tế — hay thay vào đó, chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi sức ép hoặc sự đe dọa mang tính chính trị.

Tôi đã phục vụ tại Cục Dự trữ Liên bang dưới bốn đời chính quyền, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ. Trong mọi trường hợp, tôi đều thực thi nhiệm vụ mà không thiên vị hay e ngại chính trị, chỉ tập trung vào sứ mệnh của chúng tôi là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Phục vụ công chúng đôi khi đòi hỏi phải kiên định trước những lời đe dọa. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc mà Thượng viện đã phê chuẩn cho tôi, với sự liêm chính và cam kết phục vụ người dân Mỹ.

Xin cảm ơn.

Nguồn: FED﻿