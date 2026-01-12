NÓNG: Điều tra hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo tờ New York Times, các công tố viên liên bang Mỹ đã khởi động cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Tờ New York Times đưa tin tối ngày 11/1 theo giờ Mỹ, dẫn nguồn từ các quan chức rằng các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Cuộc điều tra nhắm vào “việc cải tạo trụ sở chính của ngân hàng trung ương tại Washington và liệu ông Powell có trung thực với Quốc hội về quy mô của dự án hay không”.

Theo tờ báo, cuộc điều tra đang được Văn phòng Công tố viên Mỹ khu vực Columbia giám sát. Văn phòng này do bà Jeanine Pirro đứng đầu, do  Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Bà là cựu công tố viên bang New York và là người dẫn chương trình của Fox News.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Powell vì Fed không cắt giảm lãi suất nhiều và nhanh như tổng thống yêu cầu kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025.

