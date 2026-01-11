Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

EU tiết lộ 'giá đắt' vì áp lệnh trừng phạt Nga trong 4 năm qua

11-01-2026 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Kể từ 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước EU sang Nga giảm khoảng 65%.

EU tiết lộ 'giá đắt' vì áp lệnh trừng phạt Nga trong 4 năm qua- Ảnh 1.

Theo số liệu của cơ quan thống kê EU (Eurostat), xuất khẩu của các quốc gia EU đã thiệt hại khoảng 48 tỷ euro (55,9 tỷ USD) trong 4 năm qua kể từ khi khối áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

Từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, EU đã tung liên hoàn lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với Moscow với mục đích làm sụp đổ nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, theo giới chức Moscow, kinh tế Nga vẫn thích nghi và kiên cường trước các biện pháp trừng phạt.

Theo số liệu của Eurostat, trong 10 tháng đầu 2025, EU thu về 25 tỷ euro từ xuất khẩu sang Nga, thấp hơn mức 73 tỷ euro trong cùng kỳ năm 2021.

Điều này tương đương với xuất khẩu sang Nga giảm khoảng 65%.

Đức chịu tổn thất nặng nề nhất khi mất gần 74% doanh thu xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu sang Nga giảm xuống còn 16,3 tỷ euro so với trước chiến sự. Ba Lan thiệt hại 71,2% kim ngạch xuất khẩu, tức doanh thu giảm xuống còn 4,7 tỷ euro.

Kim ngạch xuất khẩu của Pháp giảm gần 70% xuống còn 3,7 tỷ euro. Hà Lan cũng mất khoảng 60% doanh thu xuất khẩu. Ý mất 71% doanh thu xuất khẩu, chịu tổn thất 3,2 tỷ euro.

Phần Lan mất hơn 91% kim ngạch xuất khẩu, giảm xuống còn 2,8 tỷ euro. Litva và Cộng hòa Séc cũng chứng kiến doanh thu xuất khẩu giảm hơn 85%. Bỉ và Tây Ban Nha nằm trong top 10 quốc gia chịu tổn thất tài chính lớn nhất.

Theo báo cáo của Eurostat hồi tháng 12, EU đã ghi nhận thặng dư thương mại với Nga trong 2 quý liên tiếp vào cuối năm 2025, lần đầu tiên trong lịch sử thống kê kể từ năm 2002.

Mặc dù EU có kế hoạch loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, Nga vẫn là nhà cung cấp nhiên liệu lớn thứ 2 của khối. Nga chiếm 15,1% thị phần nhập khẩu khí đốt của EU, giảm so với mức 39% năm 2021.

Việc châu Âu dần từ bỏ nguồn nhiên liệu giá rẻ của Nga sang khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt hơn của Mỹ đã dẫn đến giá năng lượng tăng vọt và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Từ năm 2022, gần 31.000 lệnh trừng phạt khác nhau đã được áp đặt lên Nga. Trong giai đoạn này, EU đã phê duyệt 19 gói trừng phạt chống Nga.

Hiện tại, gói thứ 20 đang được chuẩn bị. Moscow nhiều lần tuyên bố rằng nền kinh tế Bga đã thích nghi với áp lực từ bên ngoài.

Tham khảo: RT, RIA Novosti﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

