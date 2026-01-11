Trung Quốc, Nga và Iran bắt đầu tập trận hải quân BRICS Plus tại Nam Phi

Theo Reuters, Trung Quốc, Nga và Iran ngày 10/1 đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi. Nước chủ nhà mô tả đây là hoạt động trong khuôn khổ BRICS Plus, nhằm “đảm bảo an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển”.

BRICS Plus là phiên bản mở rộng của nhóm BRICS ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, được các thành viên coi là đối trọng với ảnh hưởng kinh tế của Mỹ và phương Tây. Nhóm mở rộng hiện bao gồm thêm Ai Cập, Indonesia, Saudi Arabia, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Dù Nam Phi thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận hải quân với Trung Quốc và Nga, hoạt động lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quốc gia BRICS Plus, trong đó có Trung Quốc, Iran, Nam Phi và Brazil.

Giới chức quân đội Trung Quốc chủ trì lễ khai mạc cho biết Brazil, Ai Cập và Ethiopia tham gia cuộc tập trận với vai trò quan sát viên. Theo tuyên bố của quân đội Nam Phi, cuộc tập trận mang tên “WILL FOR PEACE 2026” nhằm tăng cường phối hợp tác chiến trên biển, đảm bảo an ninh hàng hải và nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân trong khối.

Tàu hộ vệ Stoikiy của Nga neo đậu tại cảng Simon’s Town, gần Cape Town, trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân BRICS Plus, ngày 10/1/2026

Trung tá Mpho Mathebula, quyền phát ngôn viên phụ trách các chiến dịch chung của quân đội Nam Phi, cho biết tất cả các quốc gia thành viên BRICS Plus đều được mời tham gia.

Trước đó, ông Trump từng cáo buộc các nước BRICS theo đuổi chính sách “chống Mỹ” và hồi tháng 1/2025 đã đe dọa áp mức thuế thương mại 10% đối với các thành viên, bên cạnh các loại thuế đang áp dụng trên toàn cầu.

Đảng Liên minh Dân chủ, lực lượng thân phương Tây và là đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, chỉ trích cuộc tập trận, cho rằng hoạt động này “mâu thuẫn với lập trường trung lập” của Nam Phi và biến nước này thành “quân cờ trong các cuộc đấu quyền lực quốc tế”.

Bác bỏ chỉ trích trên, bà Mathebula khẳng định đây không phải là hoạt động mang tính chính trị và không nhằm vào Mỹ. Bà cho biết Nam Phi cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận hải quân với Mỹ, nhấn mạnh mục tiêu của hoạt động lần này là nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng tham gia.