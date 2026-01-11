Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá gạo Nhật Bản lập kỷ lục mới

Giá gạo bán lẻ tại Nhật Bản lập kỷ lục mới, phản ánh áp lực chi tiêu gia tăng và những thách thức lớn trong chính sách an ninh lương thực của quốc gia này.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho hay giá gạo trung bình bán lẻ tại quốc gia này đã leo lên mức cao nhất kể từ khi bắt đầu việc thống kê vào tháng 3/2022, đảo ngược xu hướng giảm nhẹ trước đó.

Trong tuần kết thúc vào ngày 4/1, giá gạo trung bình tại khoảng 1.000 siêu thị trên khắp Nhật Bản đã tăng 93 yen so với tuần trước đó, đạt mức 4.416 yen (28,16 USD) cho mỗi bao 5kg. Trước đó, trong tuần kết thúc vào ngày 28/12/2025, mức giá trung bình này đã ghi nhận mức giảm nhẹ 14 yen, xuống còn 4.323 yen.

Phân tích chi tiết về cơ cấu giá cho thấy giá các loại "gạo thương hiệu", chủ yếu là gạo mới thu hoạch, đã tăng thêm 21 yen, lên mức 4.516 yen. Đáng chú ý, nhóm gạo thương hiệu này chiếm tới 74% tổng doanh số bán gạo, tăng 2 điểm phần trăm so với kỳ trước. Trong khi đó, giá của các loại gạo pha trộn, vốn thường có giá rẻ hơn, lại ghi nhận mức tăng mạnh 261 yen, dù thị phần của nhóm này đã giảm xuống còn 26%.

Một cuộc khảo sát độc lập khác được thực hiện tại khoảng 1.200 siêu thị cũng ghi nhận xu hướng tương tự, khi giá gạo trung bình tăng thêm 291 yen, đạt mức 4.176 yen.

Chính sách an ninh lương thực của Nhật Bản đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi giá gạo – thực phẩm thiết yếu của quốc gia này – liên tục neo ở mức cao kỷ lục, tạo gánh nặng lớn lên chi tiêu hộ gia đình.

Bộ trưởng Nông nghiệp Norikazu Suzuki đã khẳng định lập trường "không can thiệp vào giá cả". Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo đầu ra, bao gồm cả nhu cầu xuất khẩu, trước khi tính đến việc tăng sản lượng. Bộ trưởng Suzuki cảnh báo nếu nông dân tăng gia sản xuất trước khi tạo được nhu cầu ở nước ngoài, giá gạo sẽ lao dốc do dư cung.

Bên cạnh vấn đề giá cả, Nhật Bản còn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực trầm trọng. Các kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu vực trong 10 năm tới cho thấy có tới 30% diện tích đất chưa xác định được nhu cầu khai thác. Bộ trưởng Suzuki thừa nhận sự thiếu hụt người kế thừa xuất phát từ việc làm nông khó kiếm lời hơn các ngành khác.

Theo Trad My

VTV

