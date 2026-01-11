Một bài viết trên tạp chí South China Morning Post (SCMP) đã nói về một loại ăng ten siêu lớn được chế tạo ở Trung Quốc, giúp nước này thăm dò các mỏ khoáng sản đất hiếm, cũng như coban và liti.

Bài báo cho biết ăng ten này được đặt tại sa mạc miền Trung Trung Quốc, giữa các cao nguyên và vách đá granit: "Thiết bị mạnh mẽ 500 kilowatt này, với kích thước gấp 5 lần thành phố New York, thực sự là một quái vật điện từ khổng lồ".

Trung Quốc chế tạo mạng lưới ăng ten kích thước siêu lớn.

Tác giả người Hồng Kông Steven Chen viết rằng ăng ten này trước đây chủ yếu được sử dụng để truyền tín hiệu đặc biệt cho tàu ngầm. Nó giống như một đài phát thanh "Ngày tận thế", với những thông điệp độc đáo dưới dạng "từ ngữ" như "Autosych", "Treestand" và "Verkhozhom".

Tuy nhiên theo SCMP, trong trường hợp của Trung Quốc, tổ hợp ăng ten mạnh mẽ này hiện đang tập trung vào việc giám sát các dị thường từ trường trong lớp vỏ Trái đất, cho phép phát hiện chính xác các mỏ khoáng sản thiết yếu cho ngành công nghiệp hiện đại.

Bên cạnh hệ thống ăng ten này, Trung Quốc còn sử dụng các máy phát trung gian và bộ khuếch đại tín hiệu, giúp nâng cao độ chính xác của việc phân tích dữ liệu thu thập được.

Trước đây giới chuyên gia đã ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của Trung Quốc trong sản xuất nam châm đất hiếm, một nguyên liệu thiết yếu cho các ngành công nghệ cao. Trung Quốc sản xuất hơn 200.000 tấn mỗi năm, trong khi đó, châu Âu chỉ sản xuất khoảng 3.000 tấn mỗi năm.

Để mở rộng sản xuất, EU đã xây dựng một nhà máy sản xuất nam châm đất hiếm tại Narva, Estonia. Theo thông tin sơ bộ, nhà máy này sẽ được cung cấp nguyên liệu thô từ Canada.