Tổng thống Mỹ Trump xác nhận thăm Trung Quốc vào tháng 4

Theo hãng thông tấn Tass , phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí về tình hình ở Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi rất hòa hợp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi sẽ sang Trung Quốc vào tháng 4".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10/2025, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026. Theo ông, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ sau đó.

Hồi tháng 11/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump và ông Tập Cận Bình có thể có bốn cuộc gặp trong năm 2026. Ngoài hai chuyến thăm cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo có thể hội đàm bên lề các sự kiện Nhóm G20 tại Doral, Florida và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.