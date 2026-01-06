Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới

06-01-2026 - 18:49 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan cho biết, nước này đã vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới.

Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Kho gạo ở Prayagraj, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo ông, sản lượng gạo của Ấn Độ đã đạt 150,18 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025, so với 145,28 triệu tấn của Trung Quốc và đây là một thành tựu chưa từng có.

Thông báo trên được đưa ra khi Bộ trưởng công bố 184 giống mới thuộc 25 loại cây trồng do Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ phát triển tại một sự kiện ở thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, ông Chouhan cho biết Ấn Độ đã đạt được thành công lớn trong việc phát triển các giống cây trồng năng suất cao và đã chuyển từ một quốc gia thiếu lương thực thành một nhà cung cấp lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Chouhan lưu ý rằng Ấn Độ có đủ dự trữ, đảm bảo an ninh lương thực. Ông cũng chỉ đạo các quan chức đảm bảo các giống cây trồng mới nhanh chóng được đưa đến tay người nông dân để họ có thể nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng nông sản tốt hơn.

Ông Chouhan cho biết Ấn Độ đã bước vào giai đoạn mới của cuộc cách mạng nông nghiệp nhờ các giống cây trồng chịu được biến đổi khí hậu và kêu gọi các nhà khoa học tập trung vào việc tăng sản lượng đậu và hạt có dầu để đạt được mục tiêu tự túc.

Theo Lê Minh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giấc mơ dầu mỏ Venezuela của ông Trump đối mặt với thực tế phũ phàng trị giá 100 tỷ USD

Giấc mơ dầu mỏ Venezuela của ông Trump đối mặt với thực tế phũ phàng trị giá 100 tỷ USD Nổi bật

Phát hiện dưới cánh rừng ‘kho báu’ cực quý hiếm tưởng chỉ có trên mặt trăng, giá 525 tỷ đồng 1 kg, là vật liệu then chốt của tương lai

Phát hiện dưới cánh rừng ‘kho báu’ cực quý hiếm tưởng chỉ có trên mặt trăng, giá 525 tỷ đồng 1 kg, là vật liệu then chốt của tương lai Nổi bật

Ngày này đã tới rồi sao: Khung cảnh người Nhật dùng chong chóng tre bay đi làm đi học gây bão

Ngày này đã tới rồi sao: Khung cảnh người Nhật dùng chong chóng tre bay đi làm đi học gây bão

17:40 , 06/01/2026
Nhật Bản thiết lập kỷ lục sốc

Nhật Bản thiết lập kỷ lục sốc

17:03 , 06/01/2026
Chứng khoán Venezuela tăng hơn 16%, cao nhất nhiều năm

Chứng khoán Venezuela tăng hơn 16%, cao nhất nhiều năm

16:47 , 06/01/2026
Thêm 1 thương hiệu phụ tùng ô tô 65 năm tuổi phải đóng cửa nhà máy vì khó khăn, hàng trăm nhân viên bị sa thải

Thêm 1 thương hiệu phụ tùng ô tô 65 năm tuổi phải đóng cửa nhà máy vì khó khăn, hàng trăm nhân viên bị sa thải

16:28 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên