Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Kho bạc đủ sức hoàn tiền thuế nếu chính sách thuế quan của ông Trump thua kiện

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters tại Savage, bang Minnesota, ông Bessent cho biết ông vẫn tin rằng Tòa án Tối cao sẽ không bác bỏ chính sách thuế quan khẩn cấp của ông Trump. Dù vậy, trong trường hợp xấu nhất xảy ra, ông cho rằng việc hoàn tiền sẽ trở thành một “món hời” cho các tập đoàn lớn – những doanh nghiệp đã chuyển phần chi phí thuế sang cho người tiêu dùng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 5/11/2025. Ảnh: Reuters

“Nếu điều đó xảy ra – mà tôi không nghĩ là sẽ xảy ra – thì đây sẽ chỉ là một ‘món quà’ cho các doanh nghiệp. Costco đang kiện chính phủ Mỹ, vậy nếu họ được hoàn tiền, họ có trả lại cho khách hàng không?”, ông Bessent nói.

Ông Bessent cũng lưu ý rằng phán quyết của tòa án có thể không đơn giản là “đúng” hay “sai”, mà sẽ mang tính trung dung, từ đó khiến quy trình hoàn thuế trở nên phức tạp hơn.

Về tác động lạm phát, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng thuế quan của ông Trump đã đẩy giá cả tăng mạnh. Theo ông, phần lớn doanh nghiệp không chuyển gánh nặng thuế sang người tiêu dùng.

“Tỷ lệ chuyển chi phí sang người mua là rất thấp, nếu không muốn nói là gần như không có”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết lạm phát hàng hóa hiện vẫn thấp hơn mức lạm phát chung.

Trước đó, giới nhập khẩu và các luật sư thương mại từng kỳ vọng Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết vào ngày thứ Sáu 9/1, song cơ quan này lại công bố một quyết định liên quan đến vụ việc khác. Hiện chưa rõ khi nào tòa sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện xoay quanh việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế diện rộng lên hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ.

Ông Bessent cho rằng việc phán quyết bị trì hoãn càng lâu thì khả năng Tòa án Tối cao đứng về phía ông Trump càng cao.

Tính đến ngày thứ Năm 8/1, Kho bạc Mỹ đang nắm giữ gần 774 tỷ USD tiền mặt. Theo ông Bessent, số tiền này “dư sức” để chi trả bất kỳ khoản hoàn thuế nào nếu cần thiết.

“Chúng ta không nói về việc phải chi trả toàn bộ số tiền trong một ngày. Việc này có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hơn một năm”, ông nói.