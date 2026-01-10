Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Máy bay Ngày tận thế" của Mỹ đột ngột xuất hiện nhiều lần

10-01-2026 - 20:47 PM | Tài chính quốc tế

Chuyên cơ đặc biệt phục vụ tổng thống Mỹ trong kịch bản chiến tranh hạt nhân được cho là vừa đột ngột xuất hiện, gây xôn xao dư luận.

Theo trang tin TMZ ngày 9-1, mạng xã hội đang lan truyền nhiều clip ghi lại hình ảnh máy bay được mệnh danh là "Doomsday Plane" (Máy bay Ngày tận thế), hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) ở bang California - Mỹ.

"Máy bay Ngày tận thế" của Mỹ đột ngột xuất hiện nhiều lần- Ảnh 1.

Máy bay "Ngày tận thế" của tổng thống Mỹ xuất hiện, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: X/@jsmith4966

Mạng xã hội ngay lập tức bùng bổ với nhiều suy đoán thiếu lạc quan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới.

TMZ cho rằng máy bay xuất hiện trong clip nhiều khả năng là Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post (E-4B). E-4B chỉ phục vụ tổng thống Mỹ trong kịch bản chiến tranh hạt nhân.

"Ngày tận thế" thực ra có cả một đội bay. Đó là các chuyên cơ có khả năng chịu sóng xung điện từ, đủ điều kiện tiếp tục chỉ huy quân đội nếu trung tâm điều hành trên mặt đất bị phá hủy. 

Tư liệu từ Không quân Mỹ thể hiện E-4B đóng vai trò như "bộ não bay" khi vừa bảo đảm chỉ huy, kiểm soát vừa có thể liên lạc trong tình huống khẩn cấp giữa tổng thống Mỹ và hạm đội tàu ngầm hạt nhân. 

Trên máy bay có thể có nhiều chuyên gia quân sự, chiến lược gia và chuyên viên liên lạc... hỗ trợ tổng thống vượt qua những ngày đầu tiên của cuộc chiến hạt nhân. Chính vì vậy, chúng còn được gọi là "Lầu Năm Góc bay".

Từ nhiều clip, tờ Hindustan Times ghi nhận "Máy bay Ngày tận thế" đáp xuống sân bay LAX hôm 8-1.

Một số nguồn tin cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có mặt trên chuyến bay tới bang Los Angeles để làm việc với một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng.

Hiện Nhà Trắng cùng quân đội Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan lý do "Máy bay Ngày tận thế" xuất hiện tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Trước đó, theo trang Money Control, dữ liệu theo dõi chuyến bay hé lộ một chiếc E-4B đã được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Offutt ở TP Omaha, bang Nebraska hôm 6-1 và hạ cánh xuống căn cứ không quân hỗn hợp Andrews tại bang Maryland, gần thủ đô Washington.

Theo Tâm Nguyễn

Người lao động

Từ Khóa:
mỹ, máy bay

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bám sát Mỹ, ‘mặt trời nhân tạo’ của Trung Quốc phá vỡ giới hạn, tiến gần đến nguồn năng lượng sạch vô hạn cả thế giới khao khát

Bám sát Mỹ, ‘mặt trời nhân tạo’ của Trung Quốc phá vỡ giới hạn, tiến gần đến nguồn năng lượng sạch vô hạn cả thế giới khao khát Nổi bật

Khách hàng lớn nhất giảm mua, gần 30 triệu thùng dầu của nền kinh tế 80 tỷ USD lênh đênh trên biển

Khách hàng lớn nhất giảm mua, gần 30 triệu thùng dầu của nền kinh tế 80 tỷ USD lênh đênh trên biển Nổi bật

Biên giới Campuchia - Thái Lan 'hạ nhiệt': Mỹ lập tức có động thái

Biên giới Campuchia - Thái Lan 'hạ nhiệt': Mỹ lập tức có động thái

20:16 , 10/01/2026
Nvidia tăng tốc sản xuất chip H200, chờ ngày trở lại thị trường Trung Quốc

Nvidia tăng tốc sản xuất chip H200, chờ ngày trở lại thị trường Trung Quốc

19:24 , 10/01/2026
Trọng tài ra lệnh công ty Mỹ phải trả lại tiền cho Ukraine vì hợp đồng đổ vỡ

Trọng tài ra lệnh công ty Mỹ phải trả lại tiền cho Ukraine vì hợp đồng đổ vỡ

18:43 , 10/01/2026
EU giữa cơn thịnh nộ: Tổn thất thực sự từ lệnh trừng phạt được hé lộ

EU giữa cơn thịnh nộ: Tổn thất thực sự từ lệnh trừng phạt được hé lộ

18:08 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên