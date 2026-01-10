Thông tin này xuất phát từ các tính toán của RIA Novosti. Dữ liệu dựa trên số liệu thống kê của Eurostat và phản ánh tác động của chính sách trừng phạt.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, EU thu được 25 tỷ euro từ xuất khẩu sang Nga. Để so sánh, doanh thu trong cùng kỳ năm 2021 đạt 73 tỷ euro. Điều này thể hiện sự sụt giảm hơn 65% trong vòng 4 năm.

Đức chịu tổn thất nặng nề nhất, mất gần 74% doanh thu xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu sang Nga giảm xuống còn 16,3 tỷ euro so với trước khủng hoảng. Ba Lan mất 71,2% kim ngạch xuất khẩu, làm giảm doanh thu xuống còn 4,7 tỷ euro.

Kim ngạch xuất khẩu của Pháp giảm gần 70% xuống còn 3,7 tỷ euro. Hà Lan cũng mất khoảng 60% doanh thu xuất khẩu, ghi nhận kết quả tương tự. Ý mất 71% doanh thu xuất khẩu, chịu tổn thất 3,2 tỷ euro.

Phần Lan mất hơn 91% kim ngạch xuất khẩu, giảm xuống còn 2,8 tỷ euro. Litva và Cộng hòa Séc cũng chứng kiến doanh thu xuất khẩu giảm hơn 85%. Bỉ và Tây Ban Nha nằm trong top 10 quốc gia chịu tổn thất tài chính lớn nhất.

Lệnh trừng phạt nhằm vào Nga gây thiệt hại cho tất cả các bên.

Từ năm 2022, gần 31.000 lệnh trừng phạt khác nhau đã được áp đặt lên Nga. Trong thời gian này, Liên minh châu Âu đã phê duyệt 19 gói trừng phạt chống Nga.

Hiện tại, gói thứ 20 đang được chuẩn bị và Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng nền kinh tế của họ đã thích nghi với áp lực từ bên ngoài. Các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nhận định: "Phương Tây thiếu can đảm để thừa nhận sự thất bại của các biện pháp trừng phạt đối với Nga".

Đồng thời, những nghi ngờ về hiệu quả của chính sách trừng phạt ngày càng được nêu ra ở chính các quốc gia thành viên EU.