Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát 55% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu

10-01-2026 - 13:19 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ kiểm soát hơn 55% dầu mỏ toàn cầu nếu các công ty Mỹ được quay trở lại khai thác tại Venezuela.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump công bố kế hoạch mở cửa ngành dầu mỏ Venezuela cho doanh nghiệp Mỹ, sau nhiều năm lĩnh vực này bị quốc hữu hóa dưới thời cố Tổng thống cánh tả Hugo Chavez.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ kiểm soát hơn 55% dầu mỏ toàn cầu nếu các công ty Mỹ được quay trở lại khai thác ngành dầu khí của Venezuela.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới. Trong những năm 2000, chính quyền Chavez quốc hữu hóa tài sản của nhiều tập đoàn năng lượng Mỹ. Tổng thống Trump gọi quá trình này là “không công bằng” và cho biết đó là một trong những lý do khiến ông ra lệnh triển khai lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ người kế nhiệm Chavez - Tổng thống Nicolas Maduro - ngay tại khu nhà riêng ở Caracas vào tuần trước.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với Venezuela”, ông Trump nói hôm 9/1 trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn như ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela và cuối cùng đưa sản lượng dầu lên mức chưa từng có. Khi cộng Venezuela và Mỹ lại với nhau, chúng ta sẽ nắm giữ 55% dầu mỏ của thế giới” , ông Trump khẳng định.

Sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ cho biết các doanh nghiệp Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào ngành dầu khí Venezuela. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods tỏ ra thận trọng, nhận định rằng Venezuela hiện vẫn là một môi trường “không thể đầu tư” nếu không có cải cách sâu rộng về luật lệ và tái cấu trúc toàn diện lĩnh vực năng lượng.

Phía chính phủ Venezuela chưa chính thức xác nhận việc cho phép các công ty Mỹ quay lại khai thác dầu mỏ. Tuy vậy, bà Delcy Rodriguez, đồng minh thân cận của ông Maduro và hiện giữ chức tổng thống lâm thời, cho biết Caracas sẵn sàng hợp tác trong các dự án năng lượng với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức Venezuela lên án gay gắt kế hoạch của ông Trump, cáo buộc Washington tìm cách chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, đồng thời gọi việc bắt giữ ông Maduro là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Venezuela.

Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí khi ra hầu tòa tại Mỹ vào đầu tuần này.

Theo Phương Anh/ VTC News

VTC News

