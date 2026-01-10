Moscow chìm trong bão tuyết: Giao thông tê liệt, hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, các dịch vụ đô thị phải hoạt động trong chế độ tăng cường. Do ảnh hưởng của bão tuyết, nhiều tài xế bị trượt bánh trên đường, trong khi hàng chục chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, đến ngày 10/1, lượng tuyết rơi tại Moscow có thể lên tới 30 cm, tương đương hai phần ba lượng mưa trung bình của cả tháng. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn tại khu vực thủ đô từ tối 8/1. Dù vậy, các lực lượng chức năng vẫn liên tục dọn tuyết tại khu vực trung tâm thành phố.

Ảnh: RGRU

Tại các tuyến đường ven sông ở trung tâm Moscow, tuyết phủ trắng xóa trong cơn bão tuyết. Đáng chú ý, thời tiết khắc nghiệt không ngăn được người dân và du khách ra ngoài dạo phố. Tuy nhiên, Quảng trường Đỏ đã phải đóng cửa, dự kiến đến 10 giờ sáng ngày 9/1.

Khu vực xung quanh Quảng trường Đỏ cũng chìm trong màn tuyết dày, trong khi Vorobyovy Gory (Đồi Chim Sẻ) vẫn thu hút người dân tới vui chơi, nghỉ ngơi. Trong khi đó, khu phức hợp Moscow City gần như bị che khuất hoàn toàn trong màn bão tuyết, các tòa nhà cao tầng mờ dần sau lớp tuyết và gió mạnh.

Trái ngược với khung cảnh nên thơ, tình hình giao thông lại hết sức căng thẳng, đặc biệt đối với xe tải hạng nặng. Tại Moscow, nhiều đoạn đường trên vành đai MKAD bị ùn tắc nghiêm trọng do xe tải trượt bánh. Sở Giao thông Moscow khuyến cáo tài xế xe tải cần cân nhắc kỹ điều kiện thời tiết khi di chuyển trong thành phố, đồng thời kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tạo điều kiện cho lực lượng коммунальщики dọn tuyết.

Ảnh: gazeta

Không chỉ Moscow, nhiều khu vực thuộc vùng Moscow cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc. Trên cao tốc M-4 Don và các tuyến đường lớn khác, xe cộ di chuyển rất chậm trong bão tuyết, trong đó tài xế xe tải gặp nhiều khó khăn nhất.

Thời tiết xấu cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không. Theo thống kê của MSK1.RU dựa trên bảng điện tử trực tuyến, hơn 100 chuyến bay tại các sân bay ở Moscow đã bị задержаны, phần lớn là các chuyến bay đến.

Ảnh: MSK1RU

Tại sân bay Sheremetyevo, có 14 chuyến bay bị chậm giờ khởi hành với thời gian chậm từ hơn một đến hơn ba tiếng. Số chuyến bay đến bị chậm còn nhiều hơn, lên tới khoảng 40 chuyến. Đại diện sân bay Sheremetyevo cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường, song việc xử lý máy bay và đường băng trong điều kiện bão tuyết có thể gây chậm trễ.

Tại sân bay Vnukovo, 11 chuyến bay xuất phát bị chậm, bao gồm cả các chuyến bay đêm, đồng thời hai chuyến bay đã bị hủy với điểm đến là Baku và Fergana. Ở chiều ngược lại, 21 chuyến bay đến Vnukovo cũng bị chậm giờ.

Nguồn: 59RU