Vì sao người Greenland từ chối giấc mơ Mỹ dù nhận hàng triệu USD?

Đa số áp đảo người dân Greenland không muốn trở thành công dân Mỹ. Thông tin này được báo Mỹ đăng tải, dẫn kết quả một cuộc khảo sát xã hội học do công ty Verian thực hiện.

Theo kết quả thăm dò, 85% người dân Greenland cho biết họ không muốn trở thành người Mỹ vì tin rằng mức sống tại Đan Mạch cao hơn nhiều.

Đặc biệt, cư dân trên hòn đảo này bày tỏ lo ngại về tình trạng tội phạm cũng như chi phí dịch vụ y tế đắt đỏ tại Mỹ.

Bài báo cũng nêu giả thuyết rằng Mỹ có thể đề nghị cấp hộ chiếu Mỹ và 1 triệu USD cho mỗi trong số 57.000 người dân Greenland nếu họ tự nguyện lựa chọn gia nhập Mỹ. Ngoài ra, tờ báo cho rằng tỷ phú Elon Musk có thể tặng mỗi người dân Greenland một chiếc xe Tesla.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố Greenland nên gia nhập Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC News tháng 5/2025, ông không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề này.

Ngày 6/1, Nhà Trắng nhấn mạnh trong một tuyên bố bằng văn bản rằng “tất nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn trong thẩm quyền của tổng tư lệnh”, tức Tổng thống ông Donald Trump.

Ngày hôm sau, Thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karoline Leavitt làm rõ rằng ông Trump đang tích cực thảo luận với các trợ lý về khả năng mua lại Greenland.