Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ thay đổi bất ngờ, dự đoán Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt 95,6%

Báo cáo việc làm tháng 12 cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng 50.000 trong tháng, thấp hơn so với ước tính 73.000 của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,4%, trong khi các nhà kinh tế dự báo là 4,5%. Các nhà giao dịch coi đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ sớm cải thiện.

Các nhà giao dịch hiện rút lại hầu hết dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 1 vì tỷ lệ thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến. Theo FedWatch Tool của CME Group, thị trường hiện dự đoán 95,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tháng này và chỉ 4,4% dự đoán hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Các nhà giao dịch trái phiếu vẫn giữ nguyên dự báo về 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, với đợt đầu tiên dự kiến vào giữa năm. Người đứng đầu bộ phận trái phiếu Tim Musial tại CIBC Private Wealth cho biết: “Tôi nghĩ tháng 1 không phải là thời điểm có thể xảy ra, chắc chắn không phải bây giờ. Tôi dự đoán Fed vẫn sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng điều đó sẽ xảy ra sau quý đầu tiên”.

Một số nhà giao dịch đang dự đoán đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6 - thời điểm nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell kết thúc - và một đợt nữa vào quý 4.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vẫn còn 4 ứng cử viên đang tranh cử, và ông dự đoán ông Trump sẽ quyết định người kế nhiệm trong tháng 1.

Người đứng đầu chiến lược lãi suất Mỹ Subadra Rajappa tại Societe Generale cho biết: “Tỷ lệ thất nghiệp giảm và mức lương tăng cao hơn củng cố lập trường rằng Fed nên giữ nguyên lãi suất trong tháng 1”.

Các nhà kinh tế tại Morgan Stanley hiện dự báo Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 9, thay vì tháng 1 và tháng 4. Barclays cập nhật dự báo cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 12, thay vì tháng 3 và tháng 6. Trong khi đó, Citi thay đổi dự báo cắt giảm lãi suất tháng 1 thành cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 3, tháng 7 và tháng 9.

Dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo sẽ được công bố vào tuần tới là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12. Báo cáo dự kiến cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao, củng cố lập luận cho việc Fed tạm dừng chính sách hạ lãi suất.

Theo NYT, CNBC