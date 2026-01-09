Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích tư gia một môi giới chứng khoán, tịch thu 1,2 kg vàng trị giá 4,7 tỷ đồng, 110 kg bạc giá 7,8 tỷ đồng, 1,4 tỷ tiền mặt, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

09-01-2026 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Đây là một phần của cuộc điều tra về lừa đảo đầu tư chứng khoán quy mô lớn.

Vừa qua, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã thu giữ nhiều kg vàng, bạc cùng tiền mặt trị giá hơn 4 crore rupee tại bang Gujarat. Đây là một phần của cuộc điều tra về hành vi rửa tiền liên quan tới một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán quy mô lớn.

Đơn vị ED tại thành phố Ahmedabad đã tịch thu nhiều tài sản bao gồm 110 kg bạc thỏi và tiền xu bạc trị giá 24 triệu rupee (7,8 tỷ đồng), 1,2 kg vàng trị giá khoảng 17 triệu rupee (4,9 tỷ đồng) và 39 kg trang sức bạc.

Cơ quan này còn thu giữ tiền mặt trị giá 3,8 triệu rupee (1,1 tỷ đồng), ngoại tệ nước ngoài ít nhất trị giá Rs 10.6 lakh (310 triệu đồng) và nhiều giấy tờ liên quan tới bất động sản.

Nghi phạm cầm đầu trong vụ án là Himanshu, biệt danh Pintu Bhavsar, cùng các đồng phạm. Theo tuyên bố từ ED, các bị cáo đã dụ dỗ người dân bằng lời hứa lợi nhuận cao khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, rồi sau đó lừa đảo bằng cách không trả lại tiền đầu tư.

Bhavsar và các đồng phạm bị cáo buộc đã thành lập các văn phòng tại Mehsana, Visnagar và Vadnagar. Tại đây, họ tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện các cuộc gọi lặp đi lặp lại tới các nhà đầu tư tiềm năng.

Trong quá trình điều tra, ED cho biết ít nhất 6 đơn tố cáo tại các bang khác nhau, với tổng số tiền gian lận lên tới 108 triệu rupee (31,5 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra còn cho biết Bhavsar đã lợi dụng sai mục đích Giấy phép Cố vấn Đầu tư do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cấp. Dù Bhavsar mang giấy phép này dưới tư cách cá nhân, nó lại bị sử dụng bởi các công ty không đăng ký, gồm Vishwas Stocks Research Private Limited, Dalal Stocks Advisory và Devki Stocks. Đây là những công ty không được ủy quyền cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.

Theo NDTV

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

