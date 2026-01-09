Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Australia hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi gần 50°C

09-01-2026 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều khu vực ở Australia trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại một số thành phố vượt gần 50°C.

Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục tăng cao cùng với cảnh báo sóng nhiệt được ban hành trên diện rộng khắp Australia, một số khu vực dự kiến sẽ phải đối mặt với ngày nóng nhất trong hơn nửa thập kỷ qua.

Theo Weatherzone, nhiệt độ dự kiến sẽ vượt quá 40°C, trải dài từ phía Nam Victoria đến vùng Pilbara của Tây Australia. Mặc dù thời tiết ở vùng Tây Bắc Australia vào thời điểm này trong năm khá bình thường, nhưng một số khu vực ở phía đông nam đang có nguy cơ trải qua ngày nóng nhất.

Dự báo nhiệt độ sẽ vượt quá 40°C trên một khu vực rộng lớn của Australia vào hôm 9/1.

Chiều nay, nhiệt độ ở Melbourne dự kiến sẽ đạt 43°C, mức nhiệt độ cao nhất thành phố trong hơn 5 năm qua. Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài, với dự báo nhiệt độ ở Mildura thuộc vùng Tây Bắc Victoria sẽ đạt 45°C, và Renmark ở Nam Australia dự kiến sẽ lên tới 46°C.

Thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ gây rủi ro cho sức khỏe và cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực Đông Nam Australia, người dân được khuyến cáo nên thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết khi nắng nóng dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khô hạn và gió mạnh đã dẫn đến cảnh báo cháy rừng nghiêm trọng tại các khu vực Wimmera, North Central, Northern Country and Tây Nam của bang Victoria.

Nguy cơ cháy rừng cao cũng được dự báo ở các khu vực khác của Victoria, cũng như ở một số khu vực của New South Wales, phía nam và phần lớn Nam Australia. Gió mạnh cũng có thể gây ra giông bão, nhiều khả năng sẽ không có mưa hoặc mưa rất ít ở một số khu vực của Victoria vào hôm 9/1, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến phần lớnAustralia, với bang Victoria đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng thảm khốc.

Ông Tim Wiebusch, Ủy viên Quản lý Khẩn cấp của bang Victoria, cho biết lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với nhiều đám cháy trên khắp bang và tình hình sẽ xấu đi vào hôm 9/1.

"Chúng tôi đã ban hành cảnh báo trên toàn bang về đợt nắng nóng gay gắt đến cực độ, và những điều kiện đó đang bắt đầu xuất hiện trên khắp bang. Chúng tôi đặc biệt mong muốn người dân Victoria hãy chú ý đến tình hình thời tiết hiện nay", ông Tim Wiebusch nói.

Cho thuê cảng 99 năm ở khu vực có quân Mỹ đồn trú, giờ muốn đòi lại: Australia khiến Trung Quốc “nổi đóa”

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

