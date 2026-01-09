Tập đoàn Mỹ đặt đại bản doanh ở Việt Nam, đầu tư lĩnh vực Trung Quốc đang làm chủ: Siêu phẩm nào sẽ ra đời?

Mới đây, AMC Robotics – tập đoàn sản xuất robot trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ – đã chính thức lựa chọn TP.HCM làm trung tâm sản xuất chiến lược. Tại Việt Nam, tập đoàn vận hành thông qua pháp nhân là Công ty TNHH AMCV (AMCV Company Limited).

AMC Robotics hiện là cái tên đình đám trên thị trường chứng khoán Mỹ, niêm yết tại sàn Nasdaq với mã cổ phiếu AMCI. Việc một doanh nghiệp đầu ngành chọn Việt Nam làm "đại bản doanh" cho dòng sản phẩm chủ lực – robot chó Kyro – được xem là một cú hích lớn cho làn sóng FDI công nghệ cao vào Việt Nam.

Được thiết kế chuyên dụng để hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt, dòng robot Kyro đóng vai trò như một "nhân viên an ninh và kỹ thuật" không biết mệt mỏi. Khả năng di chuyển vượt địa hình linh hoạt giúp chúng thay thế con người thực hiện các nhiệm vụ tuần tra tại những khu vực có rủi ro cao như trạm biến áp, nhà máy điện hay kho bãi hóa chất – nơi mà sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Sức mạnh cốt lõi của robot Kyro nằm ở sự tích hợp sâu giữa phần cứng cơ điện tử phức tạp và nền tảng trí tuệ nhân tạo (Embodied Intelligence). Thay vì chỉ di chuyển theo các lộ trình cố định, hệ thống AI của AMC cho phép robot tự động lập kế hoạch đường đi dựa trên dữ liệu lịch sử và điều kiện thực tế để tối ưu hóa khả năng giám sát. Thông qua thị giác máy tính, robot có thể nhận diện xâm nhập, phát hiện các vật thể khả nghi hoặc các dấu hiệu bất thường về nhiệt độ và cảm biến, sau đó gửi báo cáo thời gian thực về trung tâm điều hành để đưa ra quyết định xử lý tức thì.

Đặc biệt, robot chó Kyro còn được thiết kế để tương tác và hỗ trợ con người trong các tình huống khẩn cấp. Chúng có thể đóng vai trò hộ tống nhân viên đến khu vực an toàn hoặc đưa ra các cảnh báo răn đe tại chỗ đối với các hành vi xâm nhập trái phép. Với khả năng thu thập dữ liệu đa chiều từ hình ảnh đến cảm biến nhiệt, Kyro giúp các doanh nghiệp không chỉ quản lý an ninh mà còn tối ưu hóa hiệu suất vận hành thông qua các phân tích dữ liệu chuyên sâu, biến những dữ liệu thô tại hiện trường thành những hành động có giá trị kinh tế.

Việc AMC Robotics quyết định đặt "đại bản doanh" sản xuất tại TP.HCM thông qua Công ty TNHH AMCV là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tham vọng thống trị thị trường toàn cầu. Tại đây, AMCV không chỉ đơn thuần lắp ráp mà còn đóng vai trò hạt nhân điều phối, tích hợp các hệ thống AI phức tạp vào khung xương robot chó Kyro trước khi xuất khẩu ra thế giới. Sự hiện diện của một mắt xích sản xuất công nghệ cao như AMCV tại Việt Nam đã minh chứng cho độ chín của dòng sản phẩm này, sẵn sàng chuyển mình từ những bản thử nghiệm trong phòng lab sang quy mô sản xuất công nghiệp hàng loạt để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Đông.