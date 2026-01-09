Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú tát vào tham vọng của Microsoft: Đối tác Dell thừa nhận người dùng chẳng quan tâm đến AI PC

09-01-2026 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

"Họ không mua hàng dựa trên yếu tố AI", Kevin Terwilliger, Giám đốc sản phẩm của Dell, thừa nhận.

Tờ The Verge cho hay hãng Dell vừa tiết lộ rằng người tiêu dùng hiện chưa mua PC vì các tính năng AI. Trong một cuộc phỏng vấn với PC Gamer trước thềm triển lãm CES, Dell đã làm rõ rằng các sản phẩm năm 2026 của họ sẽ không còn tập trung hoàn toàn vào việc "ưu tiên AI" (AI-first), và hãng đang dần chuyển hướng thay vì chỉ xoay quanh khái niệm "AI PC".

"Chúng tôi rất tập trung vào việc cung cấp các khả năng AI trên thiết bị, thực tế là mọi sản phẩm chúng tôi công bố đều có tích hợp NPU, nhưng những gì chúng tôi học được trong suốt năm qua, đặc biệt là từ góc độ người tiêu dùng, là họ không mua hàng dựa trên yếu tố AI," Kevin Terwilliger, Giám đốc sản phẩm của Dell, thừa nhận trong cuộc phỏng vấn. "Thậm chí, tôi nghĩ AI có lẽ khiến họ bối rối hơn là giúp họ hiểu được một kết quả cụ thể nào đó."

Đây là một sự thừa nhận thẳng thắn đầy bất ngờ từ một trong những đối tác sản xuất PC lớn nhất của Microsoft, đặc biệt là khi gã khổng lồ phần mềm này vẫn đang liên tục đẩy mạnh các tính năng AI vào Windows và cố gắng thuyết phục người tiêu dùng mua các dòng máy Copilot Plus PC.

Dell từng là một trong những đối tác đầu tiên của Microsoft khi ra mắt dòng Copilot Plus PC vào năm 2024, bằng cách đưa chip Snapdragon X Elite của Qualcomm vào dòng XPS 13 phổ biến và dòng laptop Inspiron. Thậm chí, năm ngoái Dell còn bổ sung chip Cloud AI của Qualcomm vào các dòng laptop cao cấp để tăng cường hiệu suất AI cho các mô hình chạy cục bộ.

Tuy nhiên, hầu hết những lợi ích trên các dòng Copilot Plus PC lại đến từ việc cải thiện thời lượng pin và hiệu năng của chip Qualcomm Snapdragon X Elite, thay vì chỉ riêng các tính năng AI.

Ngay cả Microsoft cũng đã phải chật vật để ra mắt Recall, tính năng AI chủ lực cho dòng Copilot Plus PC. Tính năng gây tranh cãi này cuối cùng đã được ra mắt chậm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu, do bị trì hoãn sau những lo ngại về quyền riêng tư được các chuyên gia bảo mật đưa ra.

*Nguồn: The Verge

Microsoft thừa nhận File Explorer quá chậm, đang tìm cách để sửa lỗi

Theo Băng Băng

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Microsoft

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành lập "đội đặc nhiệm" để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc, quan chức nước châu Á này nói gì?

Thành lập "đội đặc nhiệm" để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc, quan chức nước châu Á này nói gì? Nổi bật

Nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD chịu cảnh chưa từng có trong 80 năm: Cả thủ đô mất điện suốt 6 ngày giữa trời rét buốt, hàng chục nghìn người sống trong bóng tối

Nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD chịu cảnh chưa từng có trong 80 năm: Cả thủ đô mất điện suốt 6 ngày giữa trời rét buốt, hàng chục nghìn người sống trong bóng tối Nổi bật

CIA chính thức phản hồi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

CIA chính thức phản hồi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

10:50 , 09/01/2026
Nghịch lý 2026: Sinh viên công nghệ phải đi ‘làm xiếc’ cho robot học việc và sự thật bên trong trại huấn luyện người máy lớn nhất hành tinh

Nghịch lý 2026: Sinh viên công nghệ phải đi ‘làm xiếc’ cho robot học việc và sự thật bên trong trại huấn luyện người máy lớn nhất hành tinh

10:37 , 09/01/2026
Trung Quốc tìm ra cách chiết tách vàng từ rác thải điện tử rẻ, hiệu quả nhất trên thế giới từ trước tới nay: Chỉ với gần 2 triệu đồng đã thu được 1,4 gam vàng, không tốn năng lượng, ít hại môi trường

Trung Quốc tìm ra cách chiết tách vàng từ rác thải điện tử rẻ, hiệu quả nhất trên thế giới từ trước tới nay: Chỉ với gần 2 triệu đồng đã thu được 1,4 gam vàng, không tốn năng lượng, ít hại môi trường

10:12 , 09/01/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump 'bật đèn xanh' cho lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump 'bật đèn xanh' cho lệnh trừng phạt Nga

09:25 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên