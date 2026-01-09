Cú tát vào tham vọng của Microsoft: Đối tác Dell thừa nhận người dùng chẳng quan tâm đến AI PC

Tờ The Verge cho hay hãng Dell vừa tiết lộ rằng người tiêu dùng hiện chưa mua PC vì các tính năng AI. Trong một cuộc phỏng vấn với PC Gamer trước thềm triển lãm CES, Dell đã làm rõ rằng các sản phẩm năm 2026 của họ sẽ không còn tập trung hoàn toàn vào việc "ưu tiên AI" (AI-first), và hãng đang dần chuyển hướng thay vì chỉ xoay quanh khái niệm "AI PC".

"Chúng tôi rất tập trung vào việc cung cấp các khả năng AI trên thiết bị, thực tế là mọi sản phẩm chúng tôi công bố đều có tích hợp NPU, nhưng những gì chúng tôi học được trong suốt năm qua, đặc biệt là từ góc độ người tiêu dùng, là họ không mua hàng dựa trên yếu tố AI," Kevin Terwilliger, Giám đốc sản phẩm của Dell, thừa nhận trong cuộc phỏng vấn. "Thậm chí, tôi nghĩ AI có lẽ khiến họ bối rối hơn là giúp họ hiểu được một kết quả cụ thể nào đó."

Đây là một sự thừa nhận thẳng thắn đầy bất ngờ từ một trong những đối tác sản xuất PC lớn nhất của Microsoft, đặc biệt là khi gã khổng lồ phần mềm này vẫn đang liên tục đẩy mạnh các tính năng AI vào Windows và cố gắng thuyết phục người tiêu dùng mua các dòng máy Copilot Plus PC.

Dell từng là một trong những đối tác đầu tiên của Microsoft khi ra mắt dòng Copilot Plus PC vào năm 2024, bằng cách đưa chip Snapdragon X Elite của Qualcomm vào dòng XPS 13 phổ biến và dòng laptop Inspiron. Thậm chí, năm ngoái Dell còn bổ sung chip Cloud AI của Qualcomm vào các dòng laptop cao cấp để tăng cường hiệu suất AI cho các mô hình chạy cục bộ.

Tuy nhiên, hầu hết những lợi ích trên các dòng Copilot Plus PC lại đến từ việc cải thiện thời lượng pin và hiệu năng của chip Qualcomm Snapdragon X Elite, thay vì chỉ riêng các tính năng AI.

Ngay cả Microsoft cũng đã phải chật vật để ra mắt Recall, tính năng AI chủ lực cho dòng Copilot Plus PC. Tính năng gây tranh cãi này cuối cùng đã được ra mắt chậm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu, do bị trì hoãn sau những lo ngại về quyền riêng tư được các chuyên gia bảo mật đưa ra.

*Nguồn: The Verge