Microsoft gặp khó khi thương mại hóa chatbot AI, nhiều khách hàng quay lưng, chuyển sang dùng Gemini của Google

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập tháng trước, CEO Satya Nadella đã khoe khoang về các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của công ty, đồng thời cho biết hơn 150 triệu người đang sử dụng trợ lý Copilot cho mục đích năng suất, an ninh mạng, lập trình và các hoạt động khác.

Tuy nhiên, các cuộc trò chuyện với người mua CNTT tại hội nghị Ignite của Microsoft ở San Francisco tuần này lại nêu bật một số rào cản mà công ty này đang phải vượt qua khi cố gắng bán chatbot AI của mình trên thị trường doanh nghiệp.

Adam Mansfield của công ty tư vấn UpperEdge cho biết: “Tôi biết rất nhiều khách hàng đã nói rằng, “Tôi thậm chí còn không muốn nó nữa”.

Microsoft bắt đầu bán phiên bản thương mại của 365 Copilot 2 năm trước với giá 30 đô la/người/tháng, như một tiện ích bổ sung cho bộ công cụ năng suất mở rộng của mình. Chatbot này có thể trả lời câu hỏi của người dùng dựa trên thông tin được lưu trữ trong hệ thống doanh nghiệp và có thể chạy song song với các ứng dụng Microsoft, tóm tắt chuỗi email, tạo bài thuyết trình được định dạng và ghi lại các điểm chính từ các cuộc gọi.

Microsoft đang cạnh tranh trong lĩnh vực AI trên nhiều mặt trận, với khoản đầu tư lớn nhất đến từ mảng kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây Azure. Bên cạnh khoản đầu tư 13 tỷ đô la vào OpenAI, Microsoft còn là nhà cung cấp dịch vụ đám mây chủ chốt của công ty khởi nghiệp AI này. Microsoft cho biết mức tăng trưởng doanh thu tại Azure đạt 40% trong quý gần nhất.

Các tác nhân AI lại đặt ra một thách thức khác. Thay vì chi trả cho cơ sở hạ tầng cần thiết để xử lý khối lượng công việc khổng lồ, khách hàng đang mua một công cụ mới cho nhân viên của họ, và lợi nhuận từ khoản đầu tư đó vẫn chưa rõ ràng, theo một số khách hàng và chuyên gia tư vấn được CNBC phỏng vấn.

Eon, một công ty khởi nghiệp sao lưu đám mây được Sequoia hậu thuẫn, đang chạy phần mềm của mình trên Azure. CEO Ofir Ehrlich cho biết Microsoft đã mở rộng sức hấp dẫn của Azure đối với các nhà phát triển phần mềm và chuyên gia vận hành. Tuy nhiên, công ty không chuẩn hóa phần mềm AI của Microsoft. Ehrlich, người trước đây đã bán công ty khởi nghiệp CloudEndure cho Amazon, cho biết công ty dựa trên các công cụ mã hóa AI từ các công ty khởi nghiệp Cognition và Cursor, cùng nhiều trợ lý AI khác.

Julian Hamood, nhà sáng lập TrustedTech, đối tác của Microsoft, cho biết: “Chúng tôi vừa chứng kiến một công ty lớn với 16.000 nhân viên chuyển toàn bộ thư của họ trở lại Google để họ có thể tận dụng nhiều hơn Gemini”.

Hamood cho biết một điều Microsoft có thể làm là cung cấp các ưu đãi để giúp các công ty và đối tác chi trả cho các dự án dọn dẹp dữ liệu giúp Copilot có giá trị hơn. Ông nói Microsoft đã giảm giá 50% cho một số khách hàng.

Tim Crawford, cựu giám đốc CNTT hiện là cố vấn cho các giám đốc thông tin, cho biết nhiều khách hàng không nhận được đủ lợi ích từ Copilot.

“Liệu tôi có nhận được 30 đô la giá trị cho mỗi người dùng mỗi tháng không?”, ông nói. “Câu trả lời ngắn gọn là không, và đó chính là lý do khiến việc áp dụng trở nên chậm chạp.”

Được biết bắt đầu từ tháng 12, gói Microsoft 365 Copilot Business sẽ có giá 21 đô la một người một tháng dành cho các tổ chức có tối đa 300 người dùng cuối.

Không phải mọi chuyện đều u ám với Copilot, vì Microsoft vẫn có lợi thế nhờ lượng người dùng đông đảo.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây nhất, Nadella cho biết “hơn 90% công ty trong danh sách Fortune 500 hiện đang sử dụng Microsoft 365 Copilot”, mặc dù ông không cung cấp số lượng người dùng trung bình tại các công ty đó. Ông nêu tên năm công ty và một cơ quan chính phủ Anh, mỗi công ty đã mua hơn 15.000 bản quyền trong quý này, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục quay lại để mua thêm.

Năm nay, nhà sản xuất bơ Land O’Lakes đã triển khai Microsoft 365 Copilot cho toàn bộ gần 5.000 nhân viên trí thức của mình, sau khi ban đầu chỉ cấp quyền truy cập cho khoảng 20% trong số họ. Một số ít nhân viên đăng ký Gemini.

Teddy Bekele, giám đốc công nghệ của công ty, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Ignite rằng Land O’Lakes từ lâu đã tin tưởng vào phần mềm của Microsoft và hiện đang vận hành hơn 70% cơ sở hạ tầng của mình trên Azure.

Bekele cho biết các kỹ sư phần mềm tại Land O’Lakes đã sử dụng phần mềm lập trình tự động GitHub Copilot AI để xây dựng phần mềm quản lý danh mục đầu tư và dự án tùy chỉnh, đồng thời nói thêm rằng công ty đã ngừng trả tiền cho một sản phẩm có sẵn. Hiện Land O’Lakes đang thử nghiệm OZ, một trợ lý cho các nhà nông học bán lẻ, chuyên tư vấn cho nông dân.

Trong khi đó, nhà xuất bản giáo dục Pearson đã bật Microsoft 365 Copilot cho toàn bộ 18.000 nhân viên của mình. Công ty sử dụng các sản phẩm Windows, Office và Azure, cũng như các dịch vụ đám mây của Amazon và Google, giám đốc công nghệ Dave Treat cho biết tại hội nghị.

“Microsoft đang thống trị thị trường doanh nghiệp. Đó là một lựa chọn tự nhiên nếu chúng tôi đang cân nhắc cách đào tạo nhân viên về giao tiếp tại nơi làm việc”, một chủ doanh nghiệp nói.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh đã trở nên gay gắt hơn trong năm nay và một số công ty đã nghiêm túc hơn trong việc đánh giá các giải pháp thay thế cho các sản phẩm AI của Microsoft.

“Thành thật mà nói, Microsoft đang cố gắng bắt kịp. Đó không phải là điều mà một công ty độc quyền thường phải làm. Họ không thoải mái. Đội ngũ bán hàng của họ giờ đây thực sự phải học cách bán hàng”, một chuyên gia nhận định.

Theo Microsoft, công nghệ này đang ngày càng được ưa chuộng trong nội bộ. Pam Maynard, giám đốc chuyển đổi AI của công ty cho biết, hiện nay có khoảng 70% nhân viên bán hàng thương mại, hỗ trợ và dịch vụ đối tác sử dụng Microsoft 365 Copilot hàng ngày, tăng từ 20% so với năm trước.

“Chúng tôi cần đạt được mức sử dụng hoạt động hàng ngày 30%”, Maynard nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu đó, và đó chỉ là một phần của quá trình quản lý thay đổi và giúp mọi người hình thành thói quen”.

Theo: CNBC