Microsoft thừa nhận File Explorer quá chậm, đang tìm cách để sửa lỗi

01-12-2025 - 08:42 AM | Kinh tế số

File Explorer hiện nay bị người dùng than phiền về hiệu năng kém. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sớm được cải thiện.

Lần đầu tiên xuất hiện với tên gọi "Windows Explorer" từ thời Windows 95, File Explorer đã là một phần không thể thiếu của Windows trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, File Explorer phải gánh vác "nhiệm vụ kép": vừa là trình quản lý tệp tin gốc, vừa là một phần cốt lõi của môi trường desktop trên Windows 11. Chính điều này đã làm lộ rõ những sai lầm trong quá trình phát triển đầy xáo trộn của nền tảng này.

Microsoft cuối cùng đã phải thừa nhận họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hiệu suất với một trong những thành phần cốt lõi nhất của giao diện Windows 11. File Explorer hiện nay bị người dùng liên tục than phiền về hiệu năng kém, lỗi thường xuyên và những quyết định giao diện thiếu nhất quán bị áp đặt bởi một tập đoàn đang tích cực nhồi nhét đám mây và AI trong vài năm qua. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sớm được cải thiện.

Các nhà phát triển tại của Microsoft vừa tung ra một bản preview build mới của Windows 11 (26220.7271 – KB5070307) cho những người thử nghiệm trong chương trình Windows Insider. Bản cập nhật mang đến một số tinh chỉnh đáng chú ý, bao gồm điều chỉnh giao diện người dùng (UI) và cải thiện hiệu suất nhắm trực tiếp vào File Explorer.

Một trong những thử nghiệm lớn nhất là hệ thống tải trước (preload system) mới.

Microsoft thừa nhận File Explorer quá chậm, đang tìm cách để sửa lỗi- Ảnh 1.

Microsoft đang thử nghiệm ý tưởng tải File Explorer một cách âm thầm trong nền để nó có thể khởi chạy và phản hồi nhanh hơn khi người dùng mở ra. Thay đổi này được thiết kế để "vô hình" với hầu hết mọi người và theo hy vọng của Microsoft thì sẽ làm cho File Explorer có cảm giác nhanh hơn rõ rệt khi xử lý tài liệu, tệp và thư mục. Tùy chọn này được bật mặc định trong bản preview, mặc dù người dùng có thể tắt nó để quay lại hành vi cũ.

Microsoft hiện đang kêu gọi phản hồi từ người dùng thử nghiệm về tính năng preload, nhưng thực tế người dùng đã bày tỏ sự bất mãn với File Explorer trong nhiều năm nay. Windows 11 và trình quản lý tệp tin liên tục mang lại hiệu suất dưới trung bình cho một lượng lớn người dùng. Trong khi đó, những thứ được Microsoft gọi là "cải tiến" phần lớn lại là các tính năng AI không phải ai cũng cần, sự tích hợp OneDrive một cách tồi tệ và mang tính ép buộc, cùng với quảng cáo chèn vào Start menu.

Kết quả là giao diện Windows 11 bị nhiều người xem là một điểm trũng trong lịch sử lâu đời của hệ điều hành này: dùng được nhưng chậm và thiếu nhất quán.

Việc tải trước File Explorer có thể là một cải tiến chất lượng cuộc sống thực sự, nhưng nó không thay đổi được cái nhìn rộng hơn, rằng Windows đã trở thành một "dự án phụ" đối với một công ty đang mải mê chạy theo giấc mơ AI tạo sinh. Và trong khi Microsoft loay hoay với hiệu suất, họ cũng tiếp tục thay đổi giao diện Windows theo những cách khác. Bản preview mới nhất lại bao gồm một thiết kế lại khác cho menu chuột phải vốn đã nổi tiếng là chậm chạp của File Explorer, giờ đây có thêm các menu con cho các hành động ít được sử dụng hơn.

Theo Tuấn Nguyễn

Thanh niên Việt

