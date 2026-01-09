Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Đức chỉ trích Mỹ ‘phá hủy trật tự thế giới’

09-01-2026 - 11:51 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đồng thời kêu gọi thế giới không để trật tự quốc tế tan rã, nơi có những người “muốn lấy gì thì lấy”.

Trong phát biểu với sắc thái gay gắt hiếm thấy, dường như ám chỉ chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Steinmeier cho rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công chưa từng có tiền lệ.

Dù vai trò của Tổng thống Đức phần lớn mang tính lễ nghi, nhưng những phát biểu của ông vẫn có trọng lượng nhất định và ông có nhiều không gian hơn các chính trị gia khác để bày tỏ quan điểm.

Tổng thống Đức cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, và hành động của Mỹ trở thành “đứt gãy lịch sử lần thứ hai”.

“Tiếp đó là sự sụp đổ các giá trị từ chính đối tác quan trọng nhất của chúng ta - nước Mỹ, quốc gia đã góp phần xây dựng trật tự thế giới này”, Tổng thống Steinmeier phát biểu tại một hội thảo diễn ra vào tối 7/1.

Ông cho rằng cần ngăn chặn thế giới biến thành nơi có những người có thể “chiếm đoạt bất cứ thứ gì họ muốn, nơi các khu vực hay thậm chí cả quốc gia bị coi như tài sản của một vài cường quốc”.

Nhà lãnh đạo này cho rằng cần có sự can thiệp chủ động trong các tình huống đe dọa, và các quốc gia như Brazil và Ấn Độ phải cùng bảo vệ trật tự thế giới.

Chiến dịch đột kích của Mỹ vào Caracas đã gây chấn động thế giới.

Tổng thống Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 8/1, rằng Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong nhiều năm tới.

“Chỉ thời gian mới trả lời được” Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong bao lâu, Tổng thống Trump nói trong cuộc trả lời New York Times . Khi được hỏi liệu thời gian đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay lâu hơn, ông Trump nói: “Tôi cho rằng sẽ lâu hơn nhiều”.

“Chúng tôi sẽ tái thiết đất nước này theo một cách rất có lợi… Chúng tôi sẽ sử dụng dầu mỏ, và chúng tôi sẽ lấy dầu. Chúng tôi đang kéo giá dầu xuống, và chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho Venezuela, thứ mà họ đang rất cần”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang “hợp tác rất tốt” với chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

New York Times cho biết ông Trump từ chối trả lời các câu hỏi về lý do vì sao ông không trao quyền lực ở Venezuela cho phe đối lập, lực lượng mà Washington từng coi là bên chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2024.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, ông Trump nhắc lại lời đe doạ sẽ giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, khiến Thủ tướng Đan Mạch và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện thái độ phản đối gay gắt.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã rút lại lời đe dọa sử dụng hành động quân sự với Colombia - quốc gia láng giềng của Venezuela. Ông đã mời Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người mà trước đây ông gọi là “người ốm yếu”, sang thăm Washington.

13 máy bay quân sự Mỹ vây bắt tàu chở dầu Nga: Thêm các tàu khác lọt vào tầm ngắm

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành lập "đội đặc nhiệm" để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc, quan chức nước châu Á này nói gì?

Thành lập "đội đặc nhiệm" để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc, quan chức nước châu Á này nói gì? Nổi bật

Nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD chịu cảnh chưa từng có trong 80 năm: Cả thủ đô mất điện suốt 6 ngày giữa trời rét buốt, hàng chục nghìn người sống trong bóng tối

Nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD chịu cảnh chưa từng có trong 80 năm: Cả thủ đô mất điện suốt 6 ngày giữa trời rét buốt, hàng chục nghìn người sống trong bóng tối Nổi bật

Cú tát vào tham vọng của Microsoft: Đối tác Dell thừa nhận người dùng chẳng quan tâm đến AI PC

Cú tát vào tham vọng của Microsoft: Đối tác Dell thừa nhận người dùng chẳng quan tâm đến AI PC

11:11 , 09/01/2026
CIA chính thức phản hồi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

CIA chính thức phản hồi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

10:50 , 09/01/2026
Nghịch lý 2026: Sinh viên công nghệ phải đi ‘làm xiếc’ cho robot học việc và sự thật bên trong trại huấn luyện người máy lớn nhất hành tinh

Nghịch lý 2026: Sinh viên công nghệ phải đi ‘làm xiếc’ cho robot học việc và sự thật bên trong trại huấn luyện người máy lớn nhất hành tinh

10:37 , 09/01/2026
Trung Quốc tìm ra cách chiết tách vàng từ rác thải điện tử rẻ, hiệu quả nhất trên thế giới từ trước tới nay: Chỉ với gần 2 triệu đồng đã thu được 1,4 gam vàng, không tốn năng lượng, ít hại môi trường

Trung Quốc tìm ra cách chiết tách vàng từ rác thải điện tử rẻ, hiệu quả nhất trên thế giới từ trước tới nay: Chỉ với gần 2 triệu đồng đã thu được 1,4 gam vàng, không tốn năng lượng, ít hại môi trường

10:12 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên