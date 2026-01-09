Giữa mùa đông lạnh giá, châu Âu đang chứng kiến một hiện tượng khí đốt cực bất thường

Theo dữ liệu tổng hợp từ GIE, các kho chứa khí đốt ngầm của châu Âu đang ở mức đầy bất thường so với mùa sưởi ấm mọi năm, với lượng dự trữ đạt 85,1% vào ngày 7/1.

Mặc dù đợt rét kéo dài ở phần lớn Tây và Trung Âu, lượng khí dự trữ vẫn được đảm bảo bởi lượng nhập khẩu LNG mạnh từ Mỹ và nhu cầu công nghiệp giảm sút do quá trình phi công nghiệp hóa ở châu Âu.

Trong tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026, thời tiết lạnh hơn đáng kể so với mức bình thường trên khắp châu Âu. Một khối không khí lạnh từ Bắc Cực đã bao phủ khu vực Bắc và Trung Âu từ giữa tháng 12, khiến nhiệt độ giảm xuống dưới mức trung bình ở Đức, Ba Lan và các nước Bắc Âu.

Điều bất thường là Berlin hiện đang bị bao phủ bởi tuyết và nhiệt độ thấp hàng ngày, cùng với Warsaw, thường xuyên giảm xuống dưới -10°C, trong khi tuyết rơi cũng làm gián đoạn giao thông trên khắp nước Pháp và khu vực Benelux. Theo Copernicus, 2 tuần cuối tháng 12 là một trong những đợt đầu mùa đông lạnh nhất ở Tây Âu kể từ năm 2010. Đợt lạnh kéo dài đến đầu tháng 1, làm tăng nhu cầu sưởi ấm của các hộ gia đình. Điều này cũng dẫn đến lượng khí đốt tiêu thụ hàng ngày gia tăng.

Nhu cầu tăng do đợt rét đột ngột hầu như không ảnh hưởng đến mức dự trữ khí đốt nói chung, vốn được bù đắp bởi nguồn cung LNG ổn định, đặc biệt là dòng chảy vào Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan.

Theo phân tích của IntelliNews Lambda, mức dự trữ khí đốt hiện tại đang ở mức cao hơn khoảng 1,7 độ lệch chuẩn so với mức trung bình lịch sử vào đầu tháng 1. Đây là độ lệch thấp nhất so với đường cong cơ sở trong 15 năm qua.

Mùa sưởi ấm 2025–2026 bắt đầu với lượng khí đốt dự trữ của EU đạt 98,5% vào cuối tháng 10, nhờ vào nguồn cung bơm trong mùa hè và thời tiết ôn hòa vào đầu mùa đông. Mặc dù nhiệt độ giảm mạnh vào tháng 12 và đầu tháng 1, các lô hàng LNG, đặc biệt từ Mỹ, đã tăng mạnh, bù đắp cho lượng khí đốt được rút ra từ kho dự trữ của châu Âu.

Các dự báo dựa trên đường cong cơ sở cho thấy lượng dự trữ khí đốt sẽ chạm đáy ở mức 56,3% vào khoảng ngày 21-25/3. Con số này cao hơn một chút so với dự báo hồi tháng 12 của IntelliNews Lambda, phản ánh nguồn cung tiếp tục được bổ sung và nhu cầu giảm ở các lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng.

“Với độ lệch chuẩn vẫn dưới 2 so với mức trung bình lịch sử, quỹ đạo của đường cong dự trữ mùa đông năm nay không chỉ ổn định mà còn ổn định đến mức nhàm chán”, các nhà phân tích của IntelliNews Lambda nhận định. “Đó chính xác là những gì châu Âu cần ngay lúc này.”

Các nhà hoạch định chính sách châu Âu cho rằng cải cách cơ cấu, đẩy nhanh tiến độ mở rộng các kho chứa LNG và các biện pháp phối hợp giảm nhu cầu là những yếu tố hỗ trợ an ninh năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn. Một đợt rét kéo dài, hay gián đoạn nguồn cung ở eo biển Hormuz, hoặc sụt giảm sản lượng LNG của Mỹ có thể nhanh chóng làm thay đổi tình hình.

Nhưng hiện tại, xu hướng dự trữ cho thấy châu Âu đang trên đà kết thúc mùa đông với lượng dự trữ dồi dào. Diễn biến này có khả năng giảm bớt áp lực bơm khí đốt vào mùa hè năm 2026 và củng cố an ninh năng lượng của khối trong mùa đông tiếp theo.

Tham khảo: Bne Intellinews﻿