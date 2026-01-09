Khách sộp của Nga tìm được nguồn cung dầu giá rẻ mới giữa lúc bất ổn

Reuters đưa tin, quyết định này tùy thuộc vào việc Mỹ cho phép các quốc gia khác tiếp cận dầu thô Venezuela trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu thay đổi.

Reliance, vận hành tổ hợp lọc dầu lớn tại Gujarat với công suất khoảng 1,4 triệu thùng/ngày, đã từng ngừng nhập dầu Venezuela từ tháng 3/2026 sau khi Mỹ áp thuế 25% đối với các nước mua dầu từ Venezuela. Lô hàng cuối cùng mà Reliance tiếp nhận đến từ Caracas là vào tháng 5/2025 trước khi tạm dừng do chính sách thuế và trừng phạt của Washington.

Hệ thống lọc dầu của Reliance có khả năng xử lý các loại dầu nặng như dầu Merey của Venezuela. Đây là lý do khiến việc mua lại nguồn dầu Venezuela trở nên hấp dẫn đối với tập đoàn này, nhất là khi thị trường dầu toàn cầu đang biến động mạnh.

Trong khi Reliance còn dè dặt với triển vọng này, các nhà lọc dầu quốc doanh như Indian Oil Corporation và Hindustan Petroleum cũng được cho là có thể xem xét mua dầu Venezuela nếu các rào cản pháp lý được tháo gỡ. Hiện tại, các công ty này chưa chính thức cam kết, nhưng nếu dầu Venezuela tái xuất hiện trên thị trường quốc tế với giá cả hấp dẫn và phù hợp với khuôn khổ pháp lý, Ấn Độ sẽ quan tâm.

Chiến lược này cũng phản ánh xu hướng mua dầu của Ấn Độ trong nhiều năm qua. New Delhi không theo đuổi lý tưởng chính trị trong quyết định mua hàng, mà tập trung vào giá cả, sự sẵn có và mức độ phù hợp với hệ thống lọc dầu, miễn là các giao dịch nằm trong giới hạn cho phép của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Điều này từng thể hiện qua việc Ấn Độ trở thành một trong những nước mua dầu Nga lớn nhất thế giới sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, một lựa chọn mà nước này lý giải là cần thiết để kiểm soát chi phí nhập khẩu.

Trong bối cảnh chính sách dầu mỏ toàn cầu đang được tái định hình, đặc biệt sau thỏa thuận giữa Caracas và Washington cho phép xuất khẩu hạn chế dầu Venezuela trị giá đến 2 tỷ USD sang Mỹ, việc hồi sinh khả năng mua dầu Venezuela của Ấn Độ có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Điều này không chỉ giúp New Delhi đa dạng hóa nguồn cung dầu thô mà còn giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn dầu từng chịu nhiều rủi ro chính trị, đặc biệt là dầu Nga.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự rõ ràng từ phía Mỹ về khung pháp lý cho phép bán dầu Venezuela cho các nhà nhập khẩu ngoài Mỹ.

Tham khảo Reuters﻿