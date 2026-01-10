Mỹ tuyên bố bán dầu của Venezuela vô thời hạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright.

Vào ngày 3/1, biệt kích Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích vào thủ đô Caracas của Venezuela, bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu được "tiếp cận hoàn toàn" nguồn dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này, và tuyên bố rằng, Washington sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi một "quá trình chuyển giao quyền lực thích hợp" diễn ra ở đó.

Phát biểu tại Hội nghị Năng lượng, Công nghệ sạch và Tiện ích của Goldman Sachs hôm 7/1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng, Washington “sẽ đưa dầu thô từ Venezuela ra thị trường, trước tiên là lượng dầu dự trữ này, và sau đó, về lâu dài, chúng ta sẽ bán sản lượng dầu từ Venezuela ra thị trường”.

Quan chức này cho biết thêm rằng, số tiền thu được sẽ được “gửi vào các tài khoản do chính phủ Mỹ kiểm soát”. Sau đó, số tiền này sẽ được sử dụng để “mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”.

“Nguồn lực là vô cùng lớn”, ông Wright kết luận.

Cũng trong ngày 7/1, Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố một “bản thông tin tóm tắt”, nói rằng, chính phủ Mỹ “đã bắt đầu tiếp thị dầu thô của Venezuela trên thị trường toàn cầu vì lợi ích của Mỹ, Venezuela và các đồng minh của chúng ta”.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết, họ dự kiến ​​sẽ bán được khoảng 30-50 triệu thùng dầu.

Phát biểu với các phóng viên hôm 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trích dẫn những dự báo tương tự. Ông tiếp tục khẳng định rằng, Washington đã đạt được một "thỏa thuận dầu mỏ… với công ty dầu khí nhà nước của Venezuela (PDVSA)".

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 7/1, Tổng thống Trump cũng tuyên bố tương tự rằng, số tiền thu được từ việc bán dầu của Venezuela “sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát”.