Các lệnh trừng phạt tan biến: EU đã mua lượng kim loại trị giá 2 tỷ euro từ Nga

10-01-2026 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, Liên minh châu Âu đã mua 4,19 triệu tấn sản phẩm khai khoáng và luyện kim của Nga.

Các lệnh trừng phạt tan biến: EU đã mua lượng kim loại trị giá 2 tỷ euro từ Nga- Ảnh 1.

Tổng giá trị các giao dịch mua sắm này đạt 1,72 tỷ euro, theo Trung tâm GMK, trích dẫn số liệu thống kê của Eurostat.

Sản phẩm thép bán thành phẩm chiếm phần lớn trong số hàng nhập khẩu khi trong 10 tháng đầu năm 2025, các nước EU đã mua 2,9 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bỉ, Ý, Cộng hòa Séc và Đan Mạch vẫn là những khác hàng chính đối với mặt hàng trên.

Hơn nữa, tháng 10 năm 2025 chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong nhập khẩu các sản phẩm khai thác và luyện kim của Nga vào EU, đạt 569.150 tấn, mức cao nhất kể từ đầu năm báo cáo. Thêm vào đó, tổng doanh thu của các công ty luyện kim Nga từ xuất khẩu sang EU đã tăng lên 221,35 triệu euro vào tháng 10.

Đức được cho là đã kêu gọi EU áp đặt lệnh cấm ngay lập tức đối với việc nhập khẩu các sản phẩm thép bán thành phẩm của Nga, đặc biệt là thép tấm, vốn chưa được bao phủ hoàn toàn bởi những biện pháp hạn chế.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil, "sự sơ suất" này trong chế độ trừng phạt cho phép các tập đoàn Nga tiếp tục gây ảnh hưởng đến giá cả trong EU và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất thép châu Âu.

Các lệnh trừng phạt tan biến: EU đã mua lượng kim loại trị giá 2 tỷ euro từ Nga- Ảnh 2.

Châu Âu vẫn nhập khẩu khối lượng kim loại khổng lồ từ Nga.

Điều đáng chú ý là truyền thông Ukraine trước đây đã công bố các tài liệu điều tra cho thấy Vladimir Lisin - công dân giàu thứ hai của Nga và là người kiểm soát Nhà máy Thép Novolipetsk (NLMK), đang tích cực hợp tác với các tổ chức Nga tham gia sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên hai nhà máy thuộc sở hữu của Lisin vẫn tiếp tục hoạt động không bị cản trở bởi Brussels, và bản thân doanh nhân này, bất chấp mối quan hệ mật thiết với Moskva, lại không bị EU trừng phạt.

Những người không có liên hệ gì với ngành công nghiệp hoặc kinh doanh ở châu Âu chủ trương chấm dứt sự hợp tác cùng có lợi này.

Mặc dù vậy, các chính trị gia và doanh nhân khác lại chủ trương duy trì và thậm chí mở rộng mối quan hệ này, bất chấp chính sách bài Nga của giới tinh hoa phương Tây. Điều này liên quan đến khí đốt, dầu mỏ, hải sản và phân bón hóa học, và nhiều sản phẩm khác đang có nhu cầu cao ở châu Âu.

Theo Finobzor

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

