Sự hồi sinh của Intel: Nhắm giành lại hào quanh nhờ siêu chip mới, được đồng minh tay to chống lưng

Intel, sau khi nhận được khoản đầu tư lịch sử từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, đang có kế hoạch tái cấu trúc chiến lược một cách triệt để.

Từng là thế lực thống trị chip, Intel đã phải vật lộn đối đầu với nhiều đối thủ trong thập kỷ qua, mất dần thị phần vào tay Qualcomm và Nvidia ở những lĩnh vực quan trọng như thiết bị di động và trí tuệ nhân tạo. Và mặc dù đây vẫn là nhà sản xuất chip máy tính xách tay và máy tính để bàn hàng đầu, song hãng này đang phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Lip Bu Tan, người nhậm chức vào tháng 3 năm ngoái, Intel có kế hoạch vực dậy mới. Kế hoạch này phụ thuộc một phần vào chip Core Ultra Series 3 mới được công bố, dự kiến xuất hiện trong hầu hết các dòng laptop cao cấp mới ra mắt năm nay.

“Trong lĩnh vực mà chúng ta đang tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh, chúng ta cần phải chấp nhận những rủi ro để phá vỡ và vượt lên”, Tan cho biết trong một lưu ý gửi đến nhân viên Intel vào thứ Tư. “Chúng ta cần tìm ra những cách mới để tăng tốc”.

Intel biết rằng họ cần tích hợp chip của mình vào nhiều thiết bị hơn là chỉ máy tính xách tay để có thể vượt lên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đó là lý do tại sao các con chip mới cũng sẽ cung cấp sức mạnh cho các thiết bị như robot - lĩnh vực tăng trưởng chính tiếp theo của AI, theo Jim Johnson, người đứng đầu nhóm điện toán khách hàng của Intel.

“Số lượng thiết bị kết nối giữa máy tính cá nhân và điện toán đám mây gần như vô hạn,” ông nói ngay sau khi công ty giới thiệu con chip mới của mình.

Vài ngày sau khi Intel công bố con chip mới, Tổng thống Donald Trump ca ngợi Intel vì đã sản xuất tại Mỹ - một lời nhắc nhở rằng công ty có đồng minh mạnh mẽ cho kế hoạch phục hồi của mình.

Intel vẫn là nhà sản xuất chip máy tính hàng đầu. Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (International Data Corporation) báo cáo rằng hãng này chiếm hơn 71% thị trường vào năm 2024, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ AMD.

Intel muốn con chip mới có thể củng cố mảng kinh doanh PC cốt lõi của hãng theo hai cách: thứ nhất, bằng cách cải thiện các yếu tố không liên quan đến AI mà người mua PC tìm kiếm, chẳng hạn như thời lượng pin; và thứ hai, bằng cách tăng hiệu năng khi ứng dụng AI. Công ty cho biết con chip mới này sẽ cung cấp sức mạnh cho hơn 200 thiết kế PC mới.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình trong việc khôi phục vị thế của Intel như một công ty sản xuất sản phẩm đẳng cấp thế giới, một xưởng đúc hàng đầu và làm hài lòng khách hàng hơn bao giờ hết”, ông Tan viết trong thư gửi nhân viên Intel.

Cùng lúc đó, các đối thủ của Intel cũng đang tăng tốc nhanh không kém.

Tại CES, AMD công bố các chip mới có khả năng xử lý các mô hình AI lớn hơn trên máy tính xách tay mà không cần dựa vào điện toán đám mây, giúp tăng cường quyền riêng tư và giảm độ trễ. Qualcomm, một nhà sản xuất tương đối nhỏ trên thị trường PC, cũng đang đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường máy tính xách tay; công bố một chip máy tính xách tay mới được tối ưu hóa cho các tác vụ AI.

Intel cũng phải tránh lặp lại những sai lầm chiến lược của mình. Điều đó không chỉ đơn thuần là tìm hiểu xem người dùng muốn gì từ máy tính cá nhân; mà còn có nghĩa là phải sản xuất chip đủ nhanh để theo kịp, hoặc vượt qua, các đối thủ.

Giống như các nhà sản xuất chip lớn khác, Intel cũng đang đặt cược vào các công nghệ mới nổi như robot hình người để tăng trưởng trong tương lai. Một số tiến bộ đã được ghi nhận.

Oversonic Robotics, một công ty sản xuất robot hình người cho ngành y tế và các ngành công nghiệp khác, có kế hoạch chuyển từ chip Nvidia sang chip Intel Core Ultra 3 để cung cấp năng lượng cho robot của mình. Theo phát ngôn viên của Intel, Nina Mehlhaf, chi phí tổng thể thấp hơn và hiệu năng nhanh hơn vì chip của Intel không cần kết nối với máy chủ đám mây để xử lý yêu cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu về robot hình người vẫn chưa rõ ràng. Bill Ray, một nhà phân tích theo dõi các công nghệ mới nổi và robot tại công ty nghiên cứu thị trường Gartner, cho biết việc triển khai robot hình người còn rất ít và chúng vẫn còn đối mặt với quá nhiều hạn chế về kỹ thuật và vật lý để có thể ứng dụng thực tế.

Tuy nhiên, Johnson vẫn lạc quan về hướng đi của Intel. Cổ phiếu công ty này đã tăng khoảng 84% trong năm 2025 và tăng khoảng 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tôi thấy Intel đang dần lấy lại phong độ như trước đây”, Johnson nói.

Lip-Bu Tan được coi là hy vọng cuối cùng của Intel. Việc người đàn ông này được chọn làm CEO mới nhận được không ít lời khen của giới phân tích, chủ ngân hàng và cổ đông. Hai thập kỷ trong ngành bán dẫn cùng các mối quan hệ trong ngành - chắc chắn sẽ giúp Intel ‘vượt thác’.

“Ông Tan mang lại sự ổn định và kinh nghiệm ở một vai trò cần người có năng lực. Đó là lý do tôi tin Intel sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu sản phẩm, cũng như tiếp tục phát triển xưởng đúc chip”, Anshel Sag, nhà phân tích của Moor Insights & Strategy, nhận định.﻿

Theo: CNN, WSJ