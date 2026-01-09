Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sạt lở núi rác khổng lồ, 1 người tử vong, 38 người mất tích

09-01-2026 - 20:38 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát.

Một núi rác khổng lồ đã bất ngờ đổ sập tại một bãi chôn lấp ở miền trung Philippines vào ngày 8/1, khiến một phụ nữ 22 tuổi tử vong và 38 người khác vẫn đang mất tích. Các nhà chức trách cho biết lực lượng cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát.

Tại hiện trường bãi rác Binaliw ở thành phố Cebu, lực lượng cứu hộ đã kéo được 12 công nhân vệ sinh bị thương ra khỏi đống phế thải và đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện. Phần lớn các nạn nhân được cho là công nhân đang làm việc tại bãi rác này vào thời điểm xảy ra sự cố. Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sạt lở vẫn chưa được làm rõ.

Hình ảnh tại hiện trường

Khoảng 300 nhân viên từ các cơ quan chính phủ và các nhóm dân sự đã được triển khai đến bãi rác thuộc sở hữu tư nhân này. Nhiều máy xúc, xe cứu thương và xe chữa cháy cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Thị trưởng thành phố Cebu, ông Nestor Archival, chia sẻ trên mạng xã hội vào thứ sáu rằng tất cả các đội ứng phó đang nỗ lực hết mình trong công tác tìm kiếm và cứu nạn để xác định vị trí của những người còn mất tích.

Ủy viên hội đồng thành phố Cebu, ông Joel Garganera, nhận định rằng sự cố này tuy xảy ra bất ngờ nhưng có thể là hệ quả của các hoạt động quản lý chất thải yếu kém. Ông cho biết các đơn vị vận hành đã cắt sâu vào núi rác, khai thác đất, sau đó lại chất chồng rác thải lên để tạo thành một ngọn núi rác khác. Ông nhấn mạnh rằng đây không còn là một bãi chôn lấp hợp vệ sinh mà thực chất đã trở thành một bãi rác lộ thiên.

Các bãi chôn lấp rác thải vốn rất phổ biến tại các thành phố lớn của Philippines như Cebu, nơi được coi là trung tâm thương mại và cửa ngõ giao thông của vùng Visayas. Được biết, bãi rác Binaliw này có diện tích rộng khoảng 10 ha.

Sạt lở đất ở Trung Quốc, 30 người mất tích

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Venezuela đã âm thầm chuyển 113 tấn vàng trị giá hơn 5 tỷ USD ra khỏi đất nước

Venezuela đã âm thầm chuyển 113 tấn vàng trị giá hơn 5 tỷ USD ra khỏi đất nước Nổi bật

Đột kích tư gia một môi giới chứng khoán, tịch thu 1,2 kg vàng trị giá 4,7 tỷ đồng, 110 kg bạc giá 7,8 tỷ đồng, 1,4 tỷ tiền mặt, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

Đột kích tư gia một môi giới chứng khoán, tịch thu 1,2 kg vàng trị giá 4,7 tỷ đồng, 110 kg bạc giá 7,8 tỷ đồng, 1,4 tỷ tiền mặt, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp Nổi bật

Các sếp Apple “đóng đô” khách sạn dài ngày tại Hàn Quốc để chốt nguồn chip nhớ với Samsung và SK hynix

Các sếp Apple “đóng đô” khách sạn dài ngày tại Hàn Quốc để chốt nguồn chip nhớ với Samsung và SK hynix

20:00 , 09/01/2026
Jensen Huang khẳng định vẫn "hoàn toàn ổn" nếu phải nộp 7,75 tỷ USD tiền thuế

Jensen Huang khẳng định vẫn "hoàn toàn ổn" nếu phải nộp 7,75 tỷ USD tiền thuế

19:31 , 09/01/2026
Ông Trump muốn chặn các tập đoàn tài chính mua nhà để hạ nhiệt giá nhà tại Mỹ

Ông Trump muốn chặn các tập đoàn tài chính mua nhà để hạ nhiệt giá nhà tại Mỹ

19:00 , 09/01/2026
Mỹ bắt đầu dỡ dầu từ tàu Marinera bị thu giữ

Mỹ bắt đầu dỡ dầu từ tàu Marinera bị thu giữ

18:35 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên