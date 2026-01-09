Sạt lở núi rác khổng lồ, 1 người tử vong, 38 người mất tích

Một núi rác khổng lồ đã bất ngờ đổ sập tại một bãi chôn lấp ở miền trung Philippines vào ngày 8/1, khiến một phụ nữ 22 tuổi tử vong và 38 người khác vẫn đang mất tích. Các nhà chức trách cho biết lực lượng cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát.

Tại hiện trường bãi rác Binaliw ở thành phố Cebu, lực lượng cứu hộ đã kéo được 12 công nhân vệ sinh bị thương ra khỏi đống phế thải và đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện. Phần lớn các nạn nhân được cho là công nhân đang làm việc tại bãi rác này vào thời điểm xảy ra sự cố. Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sạt lở vẫn chưa được làm rõ.

Hình ảnh tại hiện trường

Khoảng 300 nhân viên từ các cơ quan chính phủ và các nhóm dân sự đã được triển khai đến bãi rác thuộc sở hữu tư nhân này. Nhiều máy xúc, xe cứu thương và xe chữa cháy cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Thị trưởng thành phố Cebu, ông Nestor Archival, chia sẻ trên mạng xã hội vào thứ sáu rằng tất cả các đội ứng phó đang nỗ lực hết mình trong công tác tìm kiếm và cứu nạn để xác định vị trí của những người còn mất tích.

Ủy viên hội đồng thành phố Cebu, ông Joel Garganera, nhận định rằng sự cố này tuy xảy ra bất ngờ nhưng có thể là hệ quả của các hoạt động quản lý chất thải yếu kém. Ông cho biết các đơn vị vận hành đã cắt sâu vào núi rác, khai thác đất, sau đó lại chất chồng rác thải lên để tạo thành một ngọn núi rác khác. Ông nhấn mạnh rằng đây không còn là một bãi chôn lấp hợp vệ sinh mà thực chất đã trở thành một bãi rác lộ thiên.

Các bãi chôn lấp rác thải vốn rất phổ biến tại các thành phố lớn của Philippines như Cebu, nơi được coi là trung tâm thương mại và cửa ngõ giao thông của vùng Visayas. Được biết, bãi rác Binaliw này có diện tích rộng khoảng 10 ha.