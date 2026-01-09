Các sếp Apple “đóng đô” khách sạn dài ngày tại Hàn Quốc để chốt nguồn chip nhớ với Samsung và SK hynix

Theo Korea Economic Daily, Apple đang phải áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo nguồn cung DRAM, trong bối cảnh các thỏa thuận dài hạn (LTA) hiện tại của hãng được cho là sắp hết hạn. Báo cáo cho biết nhiều lãnh đạo cấp cao của Apple đã đặt các kỳ lưu trú kéo dài tại khu vực Hwaseong (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), nơi đặt các cơ sở sản xuất lớn của Samsung Electronics và SK hynix, nhằm trực tiếp đàm phán hợp đồng cung ứng bộ nhớ trong nhiều năm tới.

Động thái này phản ánh mức độ căng thẳng của thị trường DRAM hiện nay. Trước đó, một đồng CEO của Samsung từng thừa nhận rằng không doanh nghiệp nào có thể “miễn nhiễm” trước tình trạng khan hiếm DRAM. Với Apple – hãng tiêu thụ bộ nhớ khổng lồ cho iPhone, iPad, Mac và các thiết bị khác – việc đảm bảo nguồn cung ổn định là yếu tố sống còn.

Nguồn tin cũng cho biết Apple không phải là trường hợp cá biệt. Lãnh đạo của Google, Dell và một số hãng công nghệ lớn khác cũng đã có mặt tại Hàn Quốc để tìm cách chốt nguồn DRAM, khiến nhu cầu lưu trú khách sạn quanh các khu công nghiệp bán dẫn tăng mạnh. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, các nhà sản xuất bộ nhớ được cho là đang “chọn mặt gửi vàng”, ưu tiên các khách hàng lớn nhưng đồng thời yêu cầu mức giá cao hơn.

Một nhà máy bán dẫn của Samsung tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Cụ thể, một chip LPDDR5X dung lượng 12GB được cho là hiện có giá khoảng 70 USD, tăng tới 230% so với đầu năm 2025. Các dự báo cho thấy giá DRAM theo hợp đồng có thể tăng thêm khoảng 50% trong quý này. Counterpoint Research ước tính tình trạng thiếu hụt DRAM có thể khiến chi phí linh kiện (BoM) của smartphone tăng khoảng 25%, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng toàn thị trường.

Với Apple, áp lực này đặt ra bài toán khó cho các thế hệ iPhone sắp tới như iPhone 17 và iPhone 18. Dù hãng được đánh giá có chuỗi cung ứng ổn định và khả năng tự thiết kế chip giúp kiểm soát chi phí tốt hơn phần lớn đối thủ, việc giá DRAM tăng mạnh vẫn có thể buộc Apple phải chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn nếu muốn giữ nguyên giá bán sản phẩm.

Hiện tại, toàn bộ thông tin trên vẫn dừng ở mức báo cáo từ các nguồn trong ngành và chưa được Apple, Samsung hay SK hynix xác nhận chính thức. Tuy nhiên, nếu các chi tiết này là chính xác, chúng cho thấy cuộc khủng hoảng DRAM đang bước sang giai đoạn gay gắt hơn, với tác động lan rộng tới toàn bộ ngành công nghiệp thiết bị điện tử tiêu dùng.