Chúng ta lại chê nhầm Samsung rồi, họ đang "bắt chước" điện thoại Trung Quốc nhưng không nói ra mà thôi

Theo Phone Arena, trong khi giới công nghệ vẫn đang xôn xao bàn tán xem khi nào Samsung mới chịu "bắt kịp" thời đại và đưa pin Silicon-Carbon lên điện thoại, thì thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Samsung không hề tụt hậu, họ chỉ đang đi trên một con đường hoàn toàn khác. Gã khổng lồ này đã tiến rất sâu vào công nghệ pin tiên tiến cho xe điện, nhưng với chiếc smartphone Galaxy tiếp theo của bạn, kế hoạch không phải là Silicon-Carbon. Thay vào đó là một sự sắp xếp lại cấu trúc bên trong đầy khôn ngoan gọi là công nghệ "xếp chồng", dọn đường cho tương lai của pin thể rắn.

Sự hiểu lầm lớn về Silicon

Hiện nay, có một luồng dư luận phổ biến cho rằng Samsung đang hụt hơi trước các đối thủ Trung Quốc trong cuộc đua đổi mới công nghệ pin. Khi nhìn vào các bảng thông số kỹ thuật, người ta rất dễ tin vào câu chuyện này, nhưng đó là một nhận định sai lầm về bản chất.

Thực tế, Samsung SDI – bộ phận chịu trách nhiệm về công nghệ pin – là một thế lực khổng lồ. Họ đang tích cực sản xuất các sản phẩm có mật độ năng lượng cao đến mức đáng kinh ngạc; chỉ là họ chưa đưa chúng vào túi quần của bạn mà thôi.

Samsung SDI hiện đang ứng dụng cực dương (anode) Silicon Carbon Nanocomposite (SCN) độc quyền của mình vào các sản phẩm hạng nặng như pin lăng trụ P6 và pin hình trụ 46-phi. Hãy coi SCN như một loại "siêu cực dương" cho phép lưu trữ năng lượng khổng lồ và sạc nhanh hơn. Đây không phải là những nguyên mẫu thử nghiệm nằm phủ bụi trong phòng thí nghiệm; chúng là những sản phẩm thương mại thực tế.

Samsung đã phát triển công nghệ này từ năm 2015 và chính thức công bố cực dương SCN độc quyền vào tháng 8 năm 2020. Hiện tại, họ đang nắm trong tay 4-5 hợp đồng cung cấp loại pin này cho các nhà sản xuất xe điện (EV) lớn.

Vì vậy, dù nghe có vẻ hơi bênh vực Samsung nhưng phải thừa nhận rằng những chỉ trích cho rằng Samsung đang "né tránh" công nghệ Silicon-Carbon là không hoàn toàn chính xác. Đơn giản là họ đang dồn toàn bộ sự đổi mới đó vào lĩnh vực ô tô, nơi nhu cầu về mật độ năng lượng cao – và quan trọng hơn là biên lợi nhuận – hấp dẫn hơn nhiều.

Thực tế về TriFold và cầu nối mang tên M-Line

Sự phân biệt này rất quan trọng vì nó giải thích tại sao điện thoại của chúng ta lại có thiết kế như hiện tại, và đặc biệt là làm sáng tỏ những nhầm lẫn xoay quanh chiếc Samsung Galaxy Z TriFold vừa ra mắt.

Có một tin đồn lan rộng rằng dung lượng pin khổng lồ 5.600mAh của TriFold là nhờ công nghệ Silicon-Carbon. Rất dễ hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy – các đối thủ Trung Quốc như Honor và Xiaomi thực sự sử dụng Silicon-Carbon (Si-C) để đạt được những con số đó. Tuy nhiên, Galaxy Z TriFold đạt được thành tích này theo một cách khác. Nó sử dụng hệ thống pin ba cell độc đáo kết hợp với công nghệ xếp chồng "M-Line" của Samsung.

Để hiểu về M-Line, hãy tưởng tượng việc xếp đồ vào vali. Các loại pin truyền thống giống như việc bạn cuộn tròn quần áo lại – cách này hiệu quả, nhưng nó để lại những khoảng trống lãng phí ở các góc. M-Line sử dụng "phương pháp xếp chồng", giống như việc bạn gấp quần áo phẳng phiu và xếp chồng lên nhau. Bạn sẽ nhét được nhiều "quần áo" (vật liệu hoạt tính) hơn vào cùng một chiếc vali. Điều này giúp tăng dung lượng mà không làm tăng kích thước pin hay thay đổi thành phần hóa học bên trong.

Việc chuyển sang công nghệ M-Line là một nâng cấp thực tế giúp tăng thời lượng pin mà vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Samsung. Nó có thể nghe không "viễn tưởng" như "Silicon-Carbon", nhưng nó giải quyết được bài toán giữ cho các thiết bị gập mỏng nhẹ mà không phải hy sinh hiệu năng.

Đích đến cuối cùng: Pin thể rắn

Cộng đồng công nghệ có lẽ cần ngừng chờ đợi một chiếc điện thoại Samsung dùng pin Silicon-Carbon. Dấu hiệu đã rõ ràng trong nhiều năm qua: Samsung Mobile đang bỏ qua bước đó. Đích đến cuối cùng của họ là thứ được coi là "Chén Thánh" của ngành pin: ASSB, hay Pin thể rắn toàn phần (All-Solid-State Batteries).

Khác với các loại pin hiện tại sử dụng dung dịch lỏng để truyền tải năng lượng (vốn dễ cháy), pin thể rắn sử dụng vật liệu rắn. Chúng an toàn hơn, chứa nhiều năng lượng hơn và bền hơn. Theo một báo cáo, chúng ta sẽ thấy công nghệ này lần đầu tiên xuất hiện trên các thiết bị di động bắt đầu với Galaxy Ring vào năm tới.

Điều này hoàn toàn hợp lý. Nhẫn thông minh có kích thước nhỏ, đeo sát da và cần độ an toàn tuyệt đối. Đây là môi trường thử nghiệm hoàn hảo cho công nghệ mang tính cách mạng này. Nếu Samsung định đưa công nghệ Silicon trên xe điện xuống điện thoại, lẽ ra chúng ta đã thấy nó từ lâu. Thay vào đó, họ đang dùng phương pháp xếp chồng M-Line như một cây cầu nối cho đến khi pin thể rắn sẵn sàng ra mắt đại chúng.

Do đó, mặc dù Galaxy S26 và Z Fold 8 có thể không sở hữu những thông số kỹ thuật thời thượng như các đối thủ Trung Quốc, nhưng chúng đại diện cho một chiến lược ưu tiên sự an toàn dài hạn và bước nhảy vọt cuối cùng sang pin thể rắn.

Câu trả lời này có thể hơi nhàm chán vào lúc này, nhưng nếu bạn đang chờ đợi một cuộc cách mạng về pin từ Samsung, hãy để mắt đến chiếc nhẫn, chứ không phải chiếc điện thoại.