Jensen Huang khẳng định vẫn "hoàn toàn ổn" nếu phải nộp 7,75 tỷ USD tiền thuế

09-01-2026 - 19:31 PM | Tài chính quốc tế

CEO của NVIDIA khẳng định sẽ không rời California ngay cả khi bị áp thuế cao.

Giữa làn sóng tranh cãi xoay quanh đề xuất đánh thuế tài sản đối với các tỷ phú tại California, Jensen Huang lại tỏ ra bình thản. CEO của NVIDIA cho biết ông hoàn toàn chấp nhận khả năng phải nộp tới 7,75 tỷ USD nếu bang California thông qua sáng kiến trưng cầu dân ý nhằm áp dụng mức thuế tài sản một lần 5% đối với các tỷ phú trong bang.

Theo Huang, quyết định sinh sống và làm việc tại Thung lũng Silicon đồng nghĩa với việc chấp nhận các chính sách thuế của địa phương. Quan điểm này đi ngược lại phản ứng của nhiều tỷ phú khác, những người lo ngại rằng thuế tài sản sẽ buộc họ phải bán cổ phần hoặc rời khỏi bang để tránh gánh nặng tài chính.

"Khi được hỏi liệu đề xuất thuế này có khiến tôi lo lắng hay không, tôi phải nói rằng tôi chưa từng nghĩ đến nó dù chỉ một lần", vị CEO của NVIDIA nói. "Chúng tôi chọn sống ở Thung lũng Silicon, và bất kỳ loại thuế nào họ muốn áp dụng thì cứ thế thôi. Tôi hoàn toàn ổn với điều đó".

Dù CEO NVIDIA chưa từng công bố chi tiết đầy đủ về tài sản của mình, Forbes ước tính phần lớn tài sản của ông đến từ việc sở hữu khoảng 3% cổ phần của NVIDIA, công ty hiện được định giá hơn 4,6 nghìn tỷ USD.

Jensen Huang khẳng định vẫn "hoàn toàn ổn" nếu phải nộp 7,75 tỷ USD tiền thuế- Ảnh 1.

Jensen Huang phát biểu tại CES 2026 - Ảnh: Bridget Bennett.

Đề xuất thuế nhằm vào các cá nhân có tài sản ròng trên 1,1 tỷ USD, với mục tiêu bổ sung ngân sách cho hệ thống y tế California, các trường công và chương trình hỗ trợ lương thực. Những người ủng hộ tin rằng chính sách này có thể mang lại tới 100 tỷ USD, trong bối cảnh bang đang đối mặt với thâm hụt ngân sách y tế sau các đợt cắt giảm chi tiêu liên bang.

Tuy nhiên, sáng kiến vẫn còn một chặng đường dài phía trước, khi cần hơn 870.000 chữ ký để được đưa ra bỏ phiếu vào năm 2026. Ngay cả khi đạt được điều đó, nó vẫn có thể đối mặt với các rào cản pháp lý và chính trị, trong bối cảnh Thống đốc California Gavin Newsom đã công khai phản đối các loại thuế tài sản cấp bang.

Dù vậy, Huang khẳng định NVIDIA không có lý do gì để rời bỏ California. Theo ông, lợi thế lớn nhất của Thung lũng Silicon nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố then chốt trong mọi quyết định mở rộng hay đặt trụ sở của công ty. Với NVIDIA, nơi nào có nhân tài, nơi đó sẽ có văn phòng của hãng.

Theo Kim

Thanh Niên Việt

