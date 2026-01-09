Panasonic rời bỏ hào quang xe điện, tìm đường sống với AI, cổ phiếu lập đỉnh 18 năm nhờ cú quay xe chấn động ngành công nghệ

Tờ Nikkei Asian Review cho hay hãng Panasonic sẽ định vị hạ tầng trung tâm dữ liệu là động lực tăng trưởng tiếp theo của mình, với kế hoạch chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất pin xe điện (EV) sang hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm đảm bảo các trung tâm dữ liệu vận hành ổn định.



Theo lời của Chủ tịch Yuki Kusumi, vì Panasonic "thực sự đã không thể tăng trưởng trong suốt 30 năm qua", công ty sẽ đặt cược vào nhu cầu bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Gian hàng của Panasonic tại triển lãm thương mại CES 2026 tuần này ở Las Vegas được bao quanh bởi bốn bức tường lớn. Khi bước vào, khách tham quan sẽ thấy một máy chủ AI duy nhất. Năm nay, đánh dấu lần thứ 60 góp mặt tại CES, công ty điện tử tiêu dùng Nhật Bản này lần đầu tiên chuyển trọng tâm sang các sản phẩm và dịch vụ dành cho doanh nghiệp (B2B).

Tập trung vào giải pháp toàn diện

Tại trung tâm khu vực trưng bày, công ty đã giới thiệu một loạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến trung tâm dữ liệu, bao gồm máy bơm tuần hoàn nước dùng để làm mát máy chủ, hệ thống giám sát an ninh và các linh kiện máy chủ như tụ điện và vật liệu bảng mạch.

"Chúng tôi muốn xác định hướng đi cho các giải pháp trung tâm dữ liệu bằng cách lắng nghe trực tiếp các yêu cầu từ khách hàng toàn cầu tại CES lần này," Tatsuo Ogawa, Giám đốc Công nghệ tập đoàn cho biết.

Hệ thống lưu trữ năng lượng cho trung tâm dữ liệu của Panasonic đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Được đặt bên trong các tủ rack máy chủ, hệ thống này hỗ trợ duy trì hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố mất điện và có thể bổ sung nguồn cung khi mức tiêu thụ điện năng tăng đột biến.

Công ty đã phát triển hệ thống này thông qua hình thức tích hợp dọc, bao quát mọi thứ từ các cell pin, linh kiện cấp nguồn cho đến vận hành toàn hệ thống. Một đại diện công ty cho biết, điều này có nghĩa là Panasonic có thể nhanh chóng đề xuất các thay đổi thiết kế để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Panasonic đã cung cấp hệ thống này cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (hyperscaler) tại Mỹ và dự kiến sẽ chiếm khoảng 80% thị phần lưu trữ năng lượng trung tâm dữ liệu toàn cầu trong năm tài chính 2025.

Khi AI ngày càng trở nên mạnh mẽ, mức tiêu thụ điện năng dự kiến sẽ còn tăng cao hơn, kéo theo nhu cầu về các hệ thống lưu trữ năng lượng. Một lợi thế lớn cho Panasonic là các trung tâm dữ liệu tại Mỹ khó có khả năng áp dụng các sản phẩm do các nhà sản xuất Trung Quốc chế tạo, vốn có kết quả ấn tượng trong lĩnh vực pin xe điện, do những căng thẳng song phương.

Doanh thu từ các hệ thống lưu trữ năng lượng trung tâm dữ liệu của Panasonic đã đạt gần 200 tỷ yên (1,27 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ, công ty có kế hoạch tăng năng lực sản xuất, một phần bằng cách chuyển đổi các dây chuyền sản xuất pin EV tại Nhật Bản. Mục tiêu doanh thu đặt ra là 800 tỷ yên vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2029.

Cho đến vài năm trước, Panasonic vẫn xem pin EV là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, mảng kinh doanh này đã gặp khó khăn do sự chậm lại của thị trường xe điện Mỹ, dẫn đến việc chuyển trọng tâm sang các ứng dụng trung tâm dữ liệu.

"Dây chuyền sản xuất của chúng tôi có thể được sử dụng cho cả pin EV và pin trung tâm dữ liệu chỉ bằng cách thay đổi thành phần bên trong các cell pin, vì vậy chỉ cần một khoản đầu tư nhỏ," Kazuo Tadanobu, người đứng đầu công ty con về pin Panasonic Energy cho biết.

Tín hiệu tích cực

Thị trường đã đón nhận sự chuyển dịch này một cách tích cực. Kể từ khi Panasonic công bố mục tiêu doanh thu cho các hệ thống năng lượng trung tâm dữ liệu vào ngày 2/12/2025, giá cổ phiếu của công ty đã tăng lên. Trong phiên 12/12/2025, giá cổ phiếu Panasonic đã chạm mốc cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Lehman Brothers vào tháng 9/2008.

Sự lan tỏa của AI đã biến các trung tâm dữ liệu trở thành những mảnh ghép hạ tầng quan trọng, đồng nghĩa với việc hạ tầng giúp chúng vận hành cũng trở nên thiết yếu hơn. Các cơ sở này không thể hoạt động nếu thiếu bất kỳ thành phần nào, từ chất bán dẫn, nguồn điện, thiết bị làm mát cho đến mạng lưới liên lạc.

Công ty nghiên cứu Global Market Insights của Mỹ dự báo thị trường toàn cầu cho hạ tầng hỗ trợ trung tâm dữ liệu sẽ đạt 92,2 tỷ USD vào năm 2034, gấp đôi con số của năm 2024. Các công ty khác tại CES cũng đã trình diễn các sản phẩm riêng, chẳng hạn như sợi quang cho trung tâm dữ liệu của công ty Corning (Mỹ).

Chủ tịch Kusumi đã mô tả năm 2026 là "năm chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng bằng cách hồi sinh tập đoàn thành một tổ chức kiên cường."

Tại triển lãm CES 2025, Panasonic từng công bố kế hoạch tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng kinh doanh hỗ trợ AI thông qua các bước như triển khai các ứng dụng tiêu dùng được trang bị AI đàm thoại. Những ứng dụng đó hiện vẫn chưa hoàn thiện, tượng trưng cho những khó khăn gần đây của công ty. Giờ đây, Panasonic đang đối mặt với thách thức trong việc thực hiện triệt để bước chuyển mình sang hạ tầng AI.

*Nguồn: Nikkei, Fortune, BI