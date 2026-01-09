Ông Trump muốn chặn các tập đoàn tài chính mua nhà để hạ nhiệt giá nhà tại Mỹ

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng ông sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để áp dụng lệnh cấm này và kêu gọi Quốc hội biến thành luật. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chi tiết các bước thực hiện sẽ như thế nào.

Ông Trump nhấn mạnh: “Trong một thời gian dài, việc sở hữu nhà được xem là đỉnh cao của Giấc mơ Mỹ. Nhưng lạm phát đã khiến giấc mơ này trở nên xa vời với nhiều người.” Ông cũng khẳng định: “Con người sống trong nhà, chứ không phải các tập đoàn”.

Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh ông phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về chi phí sinh hoạt trước các cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Việc nhắm đến các “chủ nhà Phố Wall” khiến đảng Cộng hòa phần nào đi cùng quan điểm với đảng Dân chủ, vốn lâu nay chỉ trích việc các tập đoàn mua nhà hàng loạt, cho rằng điều này góp phần đẩy giá bất động sản tăng cao.

Phố Wall bị chỉ trích vì làm giảm nguồn cung nhà ở

Các tổ chức tài chính như Blackstone, American Homes 4 Rent và Progress Residential đã mua hàng nghìn căn nhà riêng kể từ sau khủng hoảng tài chính 2008, thời điểm làn sóng tịch thu nhà xảy ra.

Theo một nghiên cứu của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) năm 2024, tính đến tháng 6/2022, các nhà đầu tư tổ chức sở hữu khoảng 450.000 căn nhà, chiếm 3% tổng số nhà cho thuê loại hình một gia đình trên toàn quốc.

Sau tuyên bố của ông Trump, cổ phiếu American Homes 4 Rent giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm, còn Blackstone giảm 5,6% xuống 153,59 USD/cổ phiếu. Chỉ số PHLX Housing (HGX) cũng giảm 2,6%.

Một phát ngôn viên của Blackstone cho biết việc sở hữu nhà riêng chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng hoạt động của công ty, và trong thập kỷ qua họ còn là người bán ròng các căn nhà này.

Các nhà đầu tư Phố Wall phủ nhận rằng việc mua nhà hàng loạt góp phần làm lạm phát tăng. Blackstone từng cho biết việc mua nhà của các tổ chức đã giảm 90% kể từ năm 2022 và nguyên nhân tăng giá nhà là do thiếu hụt nguồn cung.

Áp lực về khả năng chi trả nhà ở

Kể từ khi ông Trump lần đầu chiến thắng bầu cử, giá nhà ở Mỹ đã tăng 75%, cao gấp đôi mức tăng chung của chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá nhà đã chậm lại trong năm vừa qua. Cục Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) tuần trước báo cáo giá bán nhà toàn quốc chỉ tăng 1,7% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong hơn 13 năm.

Nguyên nhân chính của lạm phát giá nhà là thiếu hụt nguồn cung, nhưng tình hình đã cải thiện chậm trong vòng một năm qua, theo dữ liệu Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ. Đến tháng 11, lạm phát chi phí nhà ở hàng năm cũng giảm xuống 3%, mức thấp nhất hơn 4 năm qua.

Hiện chưa rõ ông Trump sẽ dựa trên quyền hạn nào để áp dụng lệnh cấm, và ông cũng chưa nêu chi tiết những thay đổi mà ông muốn Quốc hội thực hiện. Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Cổ phiếu Blackstone giảm mạnh

Cổ phiếu Blackstone (BX) giảm 5,6% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “thực hiện các bước để cấm các nhà đầu tư tổ chức mua thêm nhà riêng cho gia đình”.

Blackstone, tập đoàn quản lý tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ USD, trong vài năm gần đây đã xây dựng một trong những danh mục bất động sản cho thuê lớn nhất tại Mỹ, mua hàng trăm nghìn căn nhà riêng và căn hộ.

Các nhà phê bình cho rằng Blackstone đang mua nhà hàng loạt trong một thị trường vốn đã khan hiếm, làm giảm nguồn cung và đẩy giá bất động sản lên cao.

Tuy nhiên, công ty khẳng định với Yahoo Finance rằng: “Sở hữu nhà riêng tại Mỹ chiếm khoảng 2% tổng tài sản bất động sản quản lý và 0,5% tổng tài sản của công ty. Trong 10 năm qua, chúng tôi còn là người bán ròng – tổng số lượng tài sản giảm hơn 20%”.

Trước đó, Blackstone cũng cho biết họ chỉ sở hữu “dưới 1% số nhà đang có mặt trên thị trường” tại mỗi khu vực mà công ty hoạt động và thường thực hiện cải tạo trước khi bán lại.