Mỹ bắt đầu dỡ dầu từ tàu Marinera bị thu giữ

09-01-2026 - 18:35 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu dỡ dầu từ tàu chở dầu Marinera, con tàu treo cờ Nga và bị bắt giữ ở Đại Tây Dương hôm 7/1.

Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News , Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi đã bắt giữ con tàu và hiện đang tiến hành dỡ dầu". Khi được hỏi liệu ông có điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau sự việc hay không, ông Trump từ chối bình luận, cho rằng không muốn đề cập đến vấn đề này.

Mỹ bắt đầu dỡ dầu từ tàu Marinera bị thu giữ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông Vận tải Nga trước đó thông báo, vào khoảng 15h ngày 7/1 (giờ Moscow), binh sĩ Mỹ đã đổ bộ lên tàu chở dầu Marinera khi con tàu đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Bộ này nhấn mạnh rằng, theo các điều khoản của Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982, vùng biển quốc tế được điều chỉnh bởi nguyên tắc tự do hàng hải và không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực chống lại các tàu thuyền được đăng ký hợp lệ theo luật pháp của các quốc gia khác.

Ngày 24/12/2025, tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời được phép hoạt động dưới cờ quốc gia Nga, được cấp theo luật pháp Nga và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Washington tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của hàng hải quốc tế, đồng thời chấm dứt ngay các hành động bất hợp pháp đối với tàu Marinera cũng như các tàu thuyền khác đang hoạt động hợp pháp trên biển.

Bộ này cũng bày tỏ quan ngại trước các tuyên bố từ phía Mỹ liên quan đến khả năng truy tố hình sự đối với thủy thủ đoàn của tàu Marinera, cho rằng các biện pháp này là không phù hợp và việc viện dẫn luật trừng phạt để biện minh cho việc bắt giữ tàu là thiếu cơ sở pháp lý.

Chiếc tàu chở dầu nói trên lần đầu tiên bị lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào cuối năm 2025 sau khi được cho là đã cố gắng tiếp cận Venezuela. Vào thời điểm đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng lên tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối và đổi hướng đi về phía Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi, con tàu đã đổi tên và xin giấy phép tạm thời treo cờ Nga. Kể từ đó, con tàu đã bị một tàu chiến Mỹ và máy bay của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương theo sát.

Vụ bắt giữ tàu Marinera diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích quân sự ở Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

