Tổng thống Mỹ Donald Trump: Tôi thích nhất từ "thuế" trong từ điển

09-01-2026 - 17:14 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump nói từ mà ông yêu thích nhất là "thuế".

Trong bài phát biểu về kinh tế Mỹ mới đây tại Mount Pocono, bang Pennsylvania, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi chính sách thuế quan của mình như một trụ cột trong chương trình kinh tế của ông. Điều mang lại hàng trăm tỷ USD cho nước Mỹ.

"Tôi thích 'thuế' hơn bất kỳ từ nào khác trong từ điển", ông Donald Trump nói.

Theo ông, sáng kiến xóa bỏ thuế đối với tiền tip và tiền làm thêm giờ là cú hích lớn cho các gia đình lao động Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lập luận rằng chính các loại thuế đã thu hút nhiều công ty trở lại Mỹ.

"Thuế mang lại cho chúng ta hàng trăm tỷ USD. Các công ty thép đang đổ xô đến Pennsylvania vì họ không muốn trả mức thuế 25%, 50%, 100%", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ lưu ý công nhân ngành thép, đặc biệt ở Pennsylvania, "đang khởi sắc vượt bậc" nhờ chính sách thuế của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

"Nếu không có thuế quan, chúng ta sẽ không có nhà máy thép nào ở bất kỳ đâu trên khắp nước Mỹ, và điều đó thực sự tệ hại cho an ninh quốc gia", ông nói thêm.

Ông Trump hồi tháng 4/2025 công bố mức thuế từ 10% đến 49% đối với hàng nhập khẩu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mức thuế chung 10% có hiệu lực từ 5/4, và thuế đối với từng quốc gia có hiệu lực từ 9/4.

Chuyến đi Pennsylvania của Tổng thống Trump là chuyến đầu đầu tiên trong chuỗi các cuộc mít-tinh mà Nhà Trắng hứa hẹn sẽ tổ chức khắp cả nước để quảng bá chương trình của ông và hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tới.

Chính quyền ông Trump đã tìm cách khởi động lại thông điệp kinh tế, sau khi các cuộc thăm dò cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng về hiệu quả đối với các vấn đề chi phí sinh hoạt.

Theo Trung tâm Chính sách Thuế, nếu các mức thuế hiện tại vẫn được duy trì, Chính phủ Mỹ sẽ thu khoảng 2.300 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2035.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng thuế quan đã góp phần làm tăng giá một số mặt hàng, trong khi nhiều công ty cho biết họ sẽ tăng giá nếu các mức thuế này vẫn được duy trì.

Trước đó vào năm 2024, trong buổi trao đổi tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vào hôm 15/10. Nhà báo John Micklethwait - Tổng biên tập của Bloomberg News - nói với ông Trump rằng: "Thuế quan càng cao thì giá trị của những hàng hóa đó càng tăng, người dân càng phải trả nhiều tiền hơn".

"Thuế quan càng cao thì khả năng công ty sẽ đến Mỹ và xây dựng nhà máy càng cao", ông Trump đáp lại và nhận được tràng pháo tay từ khán giả.

Được biết cho tới nay, Tòa án Tối cao Mỹ vẫn chưa đưa ra phán quyết về việc ông Trump sử dụng rộng rãi thuế quan theo một đạo luật chỉ áp dụng trong thời gian khẩn cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thương vụ 72 tỷ USD của Netflix ‘có thể là một vấn đề’

Theo Nguyễn Phượng

donald trump

