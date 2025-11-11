Bị sa thải sau 10 năm làm việc, cựu kỹ sư Intel biến mất không dấu vết với 18.000 file tuyệt mật

Giữa làn sóng sa thải lớn nhất trong lịch sử Intel, một vụ việc nghiêm trọng đã khiến công ty phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nội bộ chưa từng có.

Jinfeng Luo, một kỹ sư phần mềm gắn bó với Intel suốt mười năm kể từ 2014, đã bị cáo buộc đánh cắp gần 18.000 file mật trước khi biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhiều file trong số đó được Intel đánh dấu là "tối mật", chứa đựng những thông tin công nghệ then chốt của gã khổng lồ chip này.

Theo báo cáo từ The Mercury News, ông Luo nhận được thông báo sa thải vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, là một phần trong đợt cắt giảm nhân sự diện rộng của công ty. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong những ngày trước khi anh ta chính thức rời đi mới thực sự gây chấn động.

Trong khoảng thời gian này, Luo bắt đầu thực hiện kế hoạch sao chép một lượng dữ liệu khổng lồ từ laptop công ty được cấp vào một ổ cứng ngoài. Hành động này ngay lập tức kích hoạt hệ thống cảnh báo trong bộ phận an ninh mạng của Intel, và lần thử đầu tiên của anh ta đã bị chặn lại.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Ba ngày trước khi chính thức rời công ty, Luo đã thử lại và lần này anh ta thành công. Theo các điều tra viên, anh ta đã chuyển toàn bộ kho tàng dữ liệu khổng lồ sang một thiết bị lưu trữ mạng cá nhân.

Những file bị đánh cắp không chỉ là tài liệu thông thường mà bao gồm cả phần mềm độc quyền, mã nguồn và dữ liệu dự án mật - những thông tin có giá trị vô cùng lớn đối với Intel cũng như các đối thủ cạnh tranh trên thị trường chip toàn cầu.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, Intel đã bắt đầu một cuộc truy tìm kéo dài hơn ba tháng để liên lạc với Luo. Công ty đã gọi điện thoại, gửi email, thậm chí gửi thư vật lý đến địa chỉ cuối cùng mà họ biết về anh ta. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều như chìm xuống biển, không một phản hồi nào được ghi nhận.

Intel thậm chí còn liên hệ với những người được cho là mẹ và chị gái của Luo thông qua thông tin liên lạc khẩn cấp mà anh ta để lại, và họ đã cung cấp một số điện thoại mới. Nhưng khi Intel gọi đến số này, không ai trả lời.

Điều kỳ lạ hơn nữa xảy ra khi Intel gọi lại cho người liên lạc khẩn cấp lần nữa, người trả lời đột nhiên tuyên bố không biết tiếng Anh mặc dù trước đó đã có cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường với bộ phận nhân sự của Intel. Sự im lặng và những hành động đáng ngờ này đã khiến Intel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển vấn đề lên tòa án.

Intel hiện đang yêu cầu bồi thường ít nhất 250.000 USD cùng với việc trả lại toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp. Con số này có thể tăng cao hơn nhiều trong phiên tòa tùy thuộc vào việc những dữ liệu đó đã được sử dụng như thế nào và gây ra thiệt hại ra sao cho Intel.

Đơn kiện cũng yêu cầu Luo phải giải trình về dữ liệu và tạm thời giao nộp các thiết bị cá nhân để Intel kiểm tra và loại bỏ mọi file của công ty có thể còn lưu giữ. Luo đã được triệu tập chính thức qua Tòa án Quận Hoa Kỳ và phải có phản hồi trong vòng 21 ngày kể từ ngày đơn kiện được nộp vào ngày 31 tháng 10.

Đáng lo ngại hơn, đây không phải là lần đầu tiên Intel phải đối mặt với vấn đề rò rỉ thông tin từ nội bộ. Trong một vụ việc tương tự năm ngoái, một kỹ sư khác của Intel đã bị phát hiện lấy trộm các file mật để giúp đảm bảo một vị trí mới tại Microsoft, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Intel.

Người này cuối cùng nhận hai năm quản chế và bị phạt 34.000 USD sau khi các tài liệu tòa án tiết lộ rằng dữ liệu bị đánh cắp có thể đã được sử dụng trong quá trình đàm phán với công ty mới. Thậm chí vào tháng 8 năm nay, một hacker "mũ trắng" còn xâm nhập vào bốn hệ thống nội bộ của Intel và phát hiện ra rằng dữ liệu nhạy cảm của tới 270.000 nhân viên Intel đã bị lộ ra ngoài.