Dự luật trừng phạt Nga được ‘bật đèn xanh’: Ấn Độ đối mặt mức thuế quan 500% từ Mỹ?

Hãng truyền thông Firstpost (Ấn Độ) ngày 8/1 đưa tin, Mỹ hiện đang áp mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu mức thuế đó tăng lên 500%? Nghe có vẻ khó tin, nhưng mức thuế khổng lồ này có thể sớm trở thành hiện thực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt Nga.

Động thái này nhằm làm suy yếu kinh tế Nga, diễn ra vào thời điểm Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga, đồng thời tiếp tục đàm phán một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Nếu Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga, Ấn Độ có thể phải trả mức thuế 500% cho việc mua dầu thô của Nga. Ảnh: Reuters

Đạo luật trừng phạt Nga năm 2025

Theo Firstpost, dự luật có tên gọi là "Đạo luật Trừng phạt Nga năm 2025", được soạn thảo chủ yếu bởi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang Nam Carolina (Đảng Cộng hòa) và Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của bang Connecticut (Đảng Dân chủ).

Dự luật này trao quyền cho Tổng thống Mỹ Trump áp đặt thuế quan và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga. Điều này sẽ giúp cắt đứt nguồn tài chính cho phần lớn các hành động quân sự của Moscow.

Theo dự luật, các hình phạt nghiêm khắc có thể được áp dụng nếu Tổng thống Mỹ xác định rằng Nga, hoặc bất kỳ ai hành động thay mặt Nga, từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine, vi phạm thỏa thuận hòa bình, tấn công Ukraine một lần nữa hoặc âm mưu lật đổ hoặc làm suy yếu chính phủ Ukraine.

Hơn nữa, dự luật cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện các hành động, bao gồm cấm cấp thị thực và đóng băng tài sản của các cá nhân quan trọng người Nga tại Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Nga.

Dự luật nêu rõ: “Tổng thống [Mỹ] phải tăng thuế suất đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Nga vào Mỹ lên ít nhất 500% so với giá trị của các hàng hóa và dịch vụ đó."

“Tổng thống [Mỹ] phải tăng thuế suất đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vào Mỹ từ các quốc gia cố ý tham gia trao đổi uranium và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga lên ít nhất 500% so với giá trị của các hàng hóa và dịch vụ đó.

“Bộ Tài chính [Mỹ] phải áp đặt các biện pháp trừng phạt phong tỏa tài sản đối với bất kỳ tổ chức tài chính nào được thành lập theo luật Nga và thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của Nga, và bất kỳ tổ chức tài chính nào tham gia giao dịch với các thực thể đó.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt Nga mà Thượng nghị sĩ Lindsey Graham soạn thảo trong nhiều tháng. Ảnh: Reuters

Thời điểm thông qua dự luật trừng phạt Nga

Thượng nghị sĩ Graham cho biết ông đã gặp Tổng thống Trump vào sáng 7/1 và nhà lãnh đạo Mỹ đã “bật đèn xanh” cho dự luật, vốn đã được soạn thảo trong nhiều tháng.

“Sau cuộc gặp rất hiệu quả hôm nay với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề, ông ấy đã bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga lưỡng đảng mà tôi đã soạn thảo trong nhiều tháng cùng với Thượng nghị sĩ Blumenthal và nhiều người khác”, ông Graham viết trên mạng xã hội X.

Thượng nghị sĩ Graham nói thêm rằng có thể sẽ có cuộc bỏ phiếu sớm nhất vào tuần tới, mặc dù không rõ khả năng đó là bao nhiêu.

Theo Firstpost, Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ xem xét gói ngân sách chính phủ được cắt giảm vào tuần tới nếu Hạ viện thông qua.

Đáng chú ý, việc Tổng thống Trump “bật đèn xanh” cho dự luật của thượng nghị sĩ Graham diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 năm ở Ukraine, với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của ông Trump - là những nhà đàm phán chính của Tổng thống Mỹ.

“Điều này sẽ rất đúng thời điểm”, ông Graham nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực lên Ấn Độ để ngừng mua dầu từ Nga. Tháng 8 năm ngoái, ông cũng áp đặt thêm mức thuế 25% đối với New Delhi vì việc mua dầu thô của Nga. Ảnh: The Economic Times/Reuters

Dự luật trừng phạt Nga và ảnh hưởng tới Ấn Độ

Firstpost đưa tin, "Đạo luật trừng phạt Nga năm 2025" sẽ cho phép Mỹ áp thuế lên tới 500% đối với các quốc gia giao dịch với ngành năng lượng của Nga. Điều này có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến Ấn Độ và Trung Quốc - hai quốc gia vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga.

“Luật này sẽ cho phép Tổng thống Trump trừng phạt những quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga, nguồn nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin”, thượng nghị sĩ Graham nói trong một tuyên bố. “Dự luật này sẽ trao cho Tổng thống Trump đòn bẩy to lớn đối với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil để khuyến khích họ ngừng mua dầu giá rẻ của Nga.”

Theo Firstpost, Ấn Độ và Trung Quốc là những đối tác mua dầu lớn của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Trên thực tế, Tổng thống Trump đã áp thêm thuế 25% đối với Ấn Độ vì mua dầu thô của Nga vào tháng 8 năm ngoái, nâng tổng mức thuế lên tới 50%.

Nếu dự luật trừng phạt này được thông qua, điều đó có nghĩa là Ấn Độ có thể phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu cao hơn đáng kể từ Mỹ. Hiện tại, Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan; các ngành sử dụng nhiều lao động bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến việc New Delhi tuyên bố ban hành luật lao động mới.

Nếu mức thuế cao ngất ngưởng 500% trở thành hiện thực, sẽ khiến xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đối mặt với nhiều thách thức hơn. Điều này có thể dẫn đến tổn thất về xuất khẩu và làm chậm hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Ấn Độ.

Hơn nữa, dự luật này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng quan hệ Ấn Độ - Mỹ. Tổng thống Trump hôm 4/1 đã nhắc lại rằng Mỹ có thể tăng thuế quan hơn nữa nếu Ấn Độ không dừng việc mua dầu của Nga.

“Về cơ bản, họ [Ấn Độ] muốn làm tôi hài lòng. [Thủ tướng Narendra] Modi là một người rất tốt; ông ấy là một người tử tế. Ông ấy biết tôi không hài lòng, và điều quan trọng là phải làm tôi hài lòng. Họ giao thương và chúng ta [Mỹ] có thể tăng thuế quan đối với họ rất nhanh chóng. Điều đó sẽ rất tồi tệ đối với họ”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, đề cập đến việc Ấn Độ giảm mua dầu thô của Nga trong thời gian gần đây.