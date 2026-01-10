Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ thả các thủy thủ Nga từ tàu Mariner bị bắt giữ

10-01-2026 - 12:05 PM | Tài chính quốc tế

Dưới áp lực từ Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ mới đây đã thả các thủy thủ Nga từ tàu chở dầu Mariner bị bắt giữ.

Tàu chở dầu Mariner

Nền ngoại giao Nga đã đạt được một thành công bước đầu đáng kể trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân nước này bị ảnh hưởng bởi các hành động gây hấn của Hải quân Mỹ ở Đại Tây Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã quyết định thả hai thủy thủ người Nga thuộc thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Mariner, con tàu trước đó đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ bất hợp pháp ở Bắc Đại Tây Dương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, xác nhận rằng, quyết định này là phản hồi trực tiếp đối với yêu cầu chính thức từ Bộ Ngoại giao Nga.

Moscow hoan nghênh bước đi nhân đạo này, lưu ý rằng, cuộc đối thoại mang tính xây dựng đã ngăn chặn sự leo thang hơn nữa về số phận của các công dân bị mắc kẹt giữa tham vọng địa chính trị của Washington.

Phái đoàn ngoại giao Nga hiện đã khẩn trương bắt đầu xử lý tất cả các vấn đề hậu cần và pháp lý cần thiết, để đảm bảo sự trở về quê hương nhanh chóng và an toàn nhất có thể cho các công dân này.

Các chuyên gia xem việc thả các thủy thủ là sự thừa nhận của Washington về sự phi lý khi giam giữ các nhân viên dân sự không liên quan đến các tranh chấp trừng phạt giữa hai nước.

Moscow tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, và nhấn mạnh việc tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế đối với tất cả các tàu thương mại mang cờ Nga.

Sự trở về của các thủy thủ sẽ chứng minh khả năng của Nga trong việc bảo vệ hiệu quả công dân của mình ở bất cứ đâu trên thế giới, bằng cách sử dụng tất cả các công cụ ảnh hưởng quốc tế và áp lực ngoại giao sẵn có đối với các đối thủ.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

