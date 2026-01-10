Nvidia tăng tốc sản xuất chip H200, chờ ngày trở lại thị trường Trung Quốc

Tập đoàn Nvidia đang tăng tốc sản xuất dòng chip trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo H200, giữa bối cảnh hãng kỳ vọng sớm có thể nối lại hoạt động bán hàng tại Trung Quốc sau khi đạt được một thỏa thuận với Nhà Trắng.

Ngày 6/1, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết: “Nhu cầu đối với các con chip này là rất cao, và chúng tôi đã khởi động toàn bộ chuỗi cung ứng, các chip H200 đang được đưa vào dây chuyền sản xuất”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2025 tuyên bố sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu các dòng chip tiên tiến này sang Trung Quốc, đổi lại Chính phủ Mỹ sẽ nhận 25% doanh thu từ các thương vụ bán hàng. Tuy nhiên, thỏa thuận với Nhà Trắng đến nay vẫn chưa được hoàn tất.

Quyết định đẩy mạnh sản xuất H200 cho thấy Nvidia tin tưởng rằng hoạt động bán hàng tại Trung Quốc sẽ sớm được nối lại, sau khi các nỗ lực trước đó nhằm mở cửa trở lại thị trường này không thành công do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tập đoàn chip trị giá 4.500 tỷ USD, vốn đóng vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI toàn cầu, đã không thể bán các dòng chip AI tiên tiến tại thị trường Trung Quốc rộng lớn kể từ năm ngoái, do các biện pháp hạn chế từ chính quyền Tổng thống Trump và phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc đối với công nghệ của hãng.

Ông Huang cho biết, dự báo doanh thu năm 2026 đạt 500 tỷ USD, được ông đưa ra vào cuối năm ngoái, có thể sẽ được điều chỉnh tăng nếu thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại.

H200 thuộc thế hệ phần cứng cũ hơn của Nvidia. Dòng chip này tiên tiến hơn H20 – sản phẩm trước đây Nvidia được phép bán cho Trung Quốc – nhưng vẫn kém hơn so với dòng chip Blackwell mới nhất. Quyết định của ông Trump cho phép xuất khẩu H200 được xem là một thắng lợi vận động hành lang đáng kể của ông Huang, sau khi thỏa thuận trước đó nhằm nối lại việc bán chip H20 bị đình trệ. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ “diều hâu” trong đảng Cộng hòa của ông Trump, cũng như từ phía đảng Dân chủ, những người lo ngại rằng điều này sẽ giúp Trung Quốc có thêm lợi thế trong cuộc đua công nghệ AI giữa hai cường quốc. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của việc Nvidia phải chia 25% doanh thu từ thị trường Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ.

Theo ông Huang, H200 vẫn sẽ có khả năng cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc như Huawei, song về lâu dài Nvidia sẽ cần được phép đưa các dòng chip mới hơn vào thị trường Trung Quốc để duy trì vị thế dẫn đầu.

Cũng tại CES, sự kiện đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), Giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã giới thiệu hệ thống máy chủ AI mà bà gọi là “tốt nhất thế giới”, sử dụng dòng chip MI400 của hãng. Sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với Vera Rubin của Nvidia và cũng dự kiến ra mắt trong năm nay.