Trọng tài ra lệnh công ty Mỹ phải trả lại tiền cho Ukraine vì hợp đồng đổ vỡ

Thông tin này được Bộ Tư pháp Ukraine báo cáo và nói thêm ngày 17 tháng 12 năm 2025, tòa trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thụy Sĩ đã ra phán quyết trong vụ kiện giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và nhà cung cấp Mỹ. Tòa trọng tài đã chấp thuận hoàn toàn tất cả các yêu cầu của phía Ukraine và ra lệnh trả lại hơn 18 triệu đô la cho Kyiv.

Vụ kiện được khởi xướng liên quan đến việc một công ty Mỹ giao thiếu đạn dược. Theo hợp đồng được ký kết vào đầu cuộc chiến toàn diện của Nga, nhà cung cấp cam kết giao một lô đạn pháo cho Bộ Quốc phòng Ukraine trong thời gian ngắn.

Phía Ukraine đã thanh toán trước 100% giá trị hàng hóa, nhưng nhà cung cấp chỉ giao 1/3 số đạn dược đã đặt hàng, kèm theo sự chậm trễ đáng kể về thời gian giao hàng và các vi phạm khác đối với những điều khoản hợp đồng.

Mặc dù phía Mỹ khẳng định họ đã hoàn thành hợp đồng một cách đúng đắn. Công ty này tuyên bố rằng đã có những thay đổi trong hợp đồng, và Bộ Quốc phòng Ukraine được cho là đã đồng ý chi trả mọi chi phí phát sinh cho việc tìm kiếm và mua đạn dược.

Tuy nhiên, tòa án đã đồng ý với lập luận của phía Ukraine và xác nhận rằng không có thay đổi nào được thực hiện đối với hợp đồng, công ty bị đơn đã không thực hiện đúng thỏa thuận và nhận thấy yêu cầu thu hồi số tiền đã thanh toán cho số đạn dược chưa được giao và việc áp đặt các hình phạt là hợp lý.

Phía Ukraine chưa nhận đủ đạn pháo theo hợp đồng ký với công ty Mỹ.

Cần nhớ lại rằng vào tháng 10 năm 2025, có thông tin cho rằng một tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh cho công ty OTL Firearms của Mỹ phải trả cho Ukraine hơn 20 triệu euro vì một hợp đồng quốc phòng trị giá 1 tỷ đô la bị hủy bỏ.

Đây là thỏa thuận năm 2022 được ký kết bởi công ty Progress thuộc sở hữu nhà nước về việc cung cấp đạn dược trị giá 1 tỷ đô la. OTL Firearms dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine một lô đạn dược của Liên Xô, từ đạn pháo 23 mm, đến đạn rocket cho hệ thống Grad và đạn súng cối.

Ukraine đã chuyển khoản tạm ứng 17 triệu euro, nhưng không nhận được bất kỳ lô hàng nào. Công ty cho rằng việc gián đoạn giao hàng là bởi “lý do chính trị” và thiếu giấy phép tại Serbia, nhưng tuyên bố này chưa được xác nhận.

Một phán quyết trọng tài của Áo đã kết luận rằng OTL thiếu các giấy phép xuất khẩu cần thiết của Mỹ và kinh nghiệm cung cấp quân sự. Tòa án Mỹ, nơi Ukraine kháng cáo sau khi công ty này phớt lờ phán quyết trọng tài, đã giữ nguyên phán quyết đó.

Đây là phán quyết đầu tiên thuộc loại này được đưa ra ở Hoa Kỳ, khẳng định quyền được bồi thường của Ukraine đối với những hợp đồng quốc phòng bị gián đoạn.