Phát minh "rung chuyển lĩnh vực nghìn tỷ USD" có thể khiến nhiều "gã khổng lồ bê tông" lo lắng

Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2026 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), công ty WES-Tec Global giới thiệu ECOCCUBE – những khối xây dựng làm từ 100% nhựa tái chế, có thể thay thế bê tông trong các công trình ven biển, sông ngòi và khu vực dễ ngập lụt.

Vật liệu xây dựng được làm từ chất thải nhựa tái chế. Ảnh: Getty Images

Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là dùng nhựa thải hỗn hợp (không cần phân loại hay rửa sạch), tạo ra khối xây siêu bền, nhẹ hơn bê tông, giảm phát thải CO2 tới 2,99 kg cho mỗi kg sản phẩm, đồng thời ngăn nhựa bị đốt, chôn lấp hay trôi ra đại dương gây ô nhiễm.

Những điểm nổi bật nhất: - Khối ECOCCUBE có độ chịu nén 26,4 MPa và độ chịu kéo 16,7 MPa – mạnh hơn nhiều ứng dụng bê tông thông thường. - Mỗi khối nặng 25 kg giúp giảm tới 74,69 kg CO2 tương đương. - Nhẹ hơn nên dễ vận chuyển, lắp đặt, tiết kiệm chi phí. - Bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn, chống chịu động đất và sóng thần tốt. - Đã nhận giải CES Innovation Awards 2026 và huy chương Bạc Edison Awards 2025.

Công ty WES-Tec Global sử dụng quy trình độc quyền gọi là Newcycling để biến nhựa thải hỗn hợp thành khối xây chất lượng cao dùng cho công trình dân dụng, đặc biệt ở những nơi dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như vùng ven biển, sông ngòi hay sườn dốc.

Theo người phát ngôn công ty chia sẻ tại CES: "Công nghệ của chúng tôi được thiết kế để tái chế mọi loại nhựa thải mà không cần phân loại hay rửa. Thay vì làm đồ tiêu dùng thông thường, chúng tôi biến nhựa thành vật liệu xây dựng dân dụng, dùng cho các công trình ven biển và cơ sở hạ tầng."

Hiện tại công ty đang chuẩn bị triển khai thực tế và tìm kiếm đối tác để mở rộng quy mô toàn cầu. Đây cũng là lần đầu họ tham gia triển lãm CES.

Theo báo cáo mới nhất của Fortunebusinessinsights, quy mô thị trường bê tông trộn sẵn toàn cầu đạt 1.081 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường dự kiến sẽ tăng từ 1.171 tỷ USD năm 2026 lên 2.388 tỷ USD vào năm 2034 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,10% trong giai đoạn dự báo.

Khu vực châu Á Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường bê tông trộn sẵn với thị phần 36% vào năm 2025.

Sự xuất hiện của ECOCCUBE - vừa giải quyết được vấn đề rác thải nhựa khổng lồ, vừa tạo ra giải pháp xây dựng bền vững, thân thiện với môi trường hơn bê tông truyền thống - có thể rung chuyển ngành bê tông truyền thống và khiến các "gã khổng lồ" ngành này phải tìm ra những thành phần "xanh" hơn nữa trước khi trộn bê tông.