Ứng viên hàng đầu kế nhiệm CEO Tim Cook: Đã gắn bó 2 thập kỷ, tiên phong phát triển iPhone Air

Khoảng năm 2018, Apple từng cân nhắc tích hợp một tia laser nhỏ vào iPhone. Linh kiện này sẽ cho phép người dùng chụp ảnh tốt hơn, sử dụng các tính năng thực tế tăng cường mới, song đồng thời lại khiến Apple tốn khoảng 40 đô la cho mỗi thiết bị.

John Ternus, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple, đã đề xuất chỉ thêm linh kiện này vào các mẫu iPhone Pro đắt tiền. Ông Ternus lập luận rằng những thiết bị đó thường được mua bởi những khách hàng trung thành nhất của Apple. Mặt khác, người tiêu dùng thông thường có lẽ sẽ không quan tâm.

Việc khéo léo cân bằng giữa việc bổ sung các tính năng mới hấp dẫn cho sản phẩm của Apple mà vẫn đảm bảo lợi nhuận đã định hình phong cách thận trọng và kín đáo của ông Ternus, người gia nhập Apple năm 2001. Hiện nay, một số người trong nội bộ công ty coi ông là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Tim Cook, giám đốc điều hành lâu năm của Apple.

Theo ba nguồn tin thân cận với Apple, năm ngoái Apple đã bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch kế nhiệm ông Cook. Ông Cook, 65 tuổi, đã nói với các lãnh đạo cấp cao rằng bản thân đã mệt và muốn giảm bớt khối lượng công việc. Sau khi từ chức, ông Cook có khả năng sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Apple.

Mặc dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, ông Ternus dường như đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua trở thành CEO tiếp theo của Apple. Những ứng viên khác bao gồm Craig Federighi, người đứng đầu bộ phận phần mềm của Apple; Eddy Cue, người đứng đầu bộ phận dịch vụ; Greg Joswiak, người đứng đầu bộ phận tiếp thị toàn cầu; và Deirdre O'Brien, người đứng đầu bộ phận bán lẻ và nhân sự.

Giống như Tim Cook, ông Ternus nổi tiếng với sự tỉ mỉ và kiến thức sâu rộng về mạng lưới cung ứng khổng lồ của Apple. Cả hai đều điềm tĩnh, có khả năng điều hành bộ máy quan liêu của một trong những công ty giàu nhất thế giới mà không gây ra xích mâu thuẫn.

Không rõ liệu Ternus có lãnh đạo theo cách của Tim Cook, người đã thành công bằng cách làm cho công ty trở nên dễ dự đoán hơn và phát triển từng bước nhỏ, hay theo Steve Jobs, người đã đặt nền móng cho sự thành công của Apple bằng những quyết định mạo hiểm và đột phá.

“Nếu bạn muốn sản xuất iPhone mỗi năm, Ternus chính là lựa chọn phù hợp”, Cameron Rogers, người từng làm quản lý kỹ thuật sản phẩm và phần mềm tại Apple từ năm 2005 đến 2022, cho biết.

Câu hỏi đặt ra cho Apple là liệu công ty cần một nhà sáng tạo hay một nhà quản lý tài ba khác. Apple sẽ phải đối mặt với những thách thức khó khăn, như việc ứng phó với các kế hoạch thuế quan thường xuyên thay đổi của Tổng thống Trump và sự phụ thuộc vào sản xuất tại Trung Quốc.

Kế hoạch của Apple về trí tuệ nhân tạo cũng là một câu hỏi lớn. Trong khi các công ty công nghệ khổng lồ khác đã chi hàng chục tỷ đô la để phát triển AI, Apple phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc và trì hoãn việc thực hiện những thay đổi lớn đối với sản phẩm của mình bằng công nghệ AI mới.

John Ternus, thành viên trẻ nhất trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Apple, đã tham gia vào việc phát triển nhiều thiết bị của Apple cũng như các hoạt động sản xuất toàn cầu liên quan đến những sản phẩm đó. Theo sáu cựu nhân viên, ông được biết đến nhiều hơn với việc bảo trì các sản phẩm hiện có hơn là phát triển các dòng sản phẩm mới.

Là người gốc California, John Ternus nhận bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí từ Đại học Pennsylvania. Trong bốn năm sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm 1997, ông Ternus thiết kế tai nghe và các sản phẩm khác tại một công ty khởi nghiệp về thực tế ảo, sau đó gia nhập Apple.

Steve Siefert, sếp đầu tiên của ông Ternus tại Apple, cho biết chỉ trong khoảng ba năm, ông ấy đã thăng tiến lên cấp quản lý. Đến năm 2005, ông tiếp tục được thăng chức lên làm trưởng nhóm kỹ sư phần cứng của Apple cho dòng iMac G5, theo lời Michael D. Hillman, người đã giúp tuyển dụng ông Ternus và làm việc cùng ông tại Apple hơn một thập kỷ.

John Ternus đã dành nhiều thời gian làm việc với các nhà sản xuất ở châu Á, đi lại giữa châu lục này và Thung lũng Silicon, sau đó nhận thấy việc thuyết phục nhà cung cấp sản xuất đáp ứng được kỳ vọng thiết kế của Apple khó khăn như thế nào. Ông sau đó trở thành một phụ tá quan trọng của Dan Riccio, người tiền nhiệm của ông ở vị trí giám đốc phần cứng của Apple. Đến năm 2013, vai trò của ông Ternus đã mở rộng, bao gồm việc giám sát các nhóm Mac và iPad.

Trong những năm gần đây, ông Ternus gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc cập nhật các sản phẩm của Apple. Ông là người tiên phong trong việc phát triển iPhone Air, ra mắt năm ngoái với thiết kế mỏng mới, và là nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển đổi của Apple từ việc sử dụng chip của Intel trong máy Mac sang sử dụng chip do chính công ty sản xuất vào năm 2020. Theo một nguồn tin thân cận với công ty, ông Ternus cũng tham gia vào các thử nghiệm của Apple với điện thoại gập.

“Ông ấy là một người tốt”, ông Rogers nói. “Mọi người đều yêu quý ông ấy vì ông ấy tuyệt vời”.

Fortune nhận định, điểm khiến John Ternus được đánh giá cao trong kịch bản kế nhiệm không chỉ nằm ở thâm niên hơn hai thập kỷ tại Apple, mà còn ở việc ông đại diện cho “DNA sản phẩm” – yếu tố từng làm nên thành công của Apple dưới thời Steve Jobs và tiếp tục được duy trì dưới thời Tim Cook. Trong các sự kiện ra mắt sản phẩm gần đây, vị lãnh đạo này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu, đảm nhận vai trò thuyết trình các cải tiến kỹ thuật then chốt – điều mà giới quan sát cho rằng không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên.﻿

Theo: The NY Times, Fortune